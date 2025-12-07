Leoncio Luque Ccota (Puno, 1964). Escritor, docente y promotor cultural. Estudió Economía en la Universidad Nacional del Callao (1985) y Lengua y Literatura en la Universidad Nacional Federico Villarreal. También cursó la maestría Didáctica de la Comunicación en la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. En 1990 cofundó la agrupación poética Noble Katerba. Ha publicado: “Por la identidad de las imágenes” (1996), “En las grietas de tu espalda” (2001), “Crónicas de Narciso” (2005), “Exilio Interior y otros poemas devastados” (2011), “Igual que la extensión de tu cuerpo” (2014) —con el que obtuvo el Premio Copé de Oro de Poesía 2013—, “Más allá de mi mirada” (2015) y “Dejo mi sombra. Entrega de memoria” (2016), “Pariente de piedra” (2022) y “Damiana de enormes llamas” (2025).

VER MÁS: Gloria Portugal y sus pequeñas pero singulares historias

Temática

El tema principal es la madre en el tiempo y la memoria ancestral expresada con densidad y su acertada construcción discursiva. Ella es quien vence al olvido porque su hijo, el poeta Luque Ccota, es quien la vuelve inmortal. Así como César Vallejo inmortalizó a su madre doña María de los Santos, Luque, no obstante la migración Puno a Lima, valora a “Damiana de enormes llamas”, por cuanto con resiliencia supera las dificultades. Es la madre a quien el yo poético expresa en palabras aimaras una energía vital, revalorando su cosmovisión y en armonía con el universo. “Damiana” es el eje temático y aparece el aspecto biográfico en dimensión de arquetipo ancestral andino del sur peruano. El tema maternal no es lastimero, sino reivindicativo en la fidelidad, identidad y humanidad de lo que representa la Madre. Damiana presenta lo trágico y poderoso a la vez. A la unidad temática añade la marginación social, la lucha femenina frente a la opresión refleja la dignidad que persiste incluso en la adversidad. La madre no es idealizada; es humana, vulnerable, pero también valiente. Asimismo, la Pachamama es la madre tierra que nos provee de alimentos vegetales y animales.

PUEDE LEER: Marcio Taboada y Donde se asoma el infierno

Estructura

“Damiana de enormes llamas” (Apogeo, 2025) está conformado por 33 poemas en prosa y considera versos libres y largos. Consta de tres secciones: Damiana, Preguntas vanas y Madre. Con autenticidad y orgullo el autor incluye 5 fotos familiares que sirven de apartados y que se vinculan con los versos dedicados a la madre, como en el poema 7 que da título al libro “Damiana de enormes llamas”: “Yo soy el que escribe tu nombre DAMIANA, eternizando la danza de tu alegría en los demás, donde a veces el pasado es la historia que se quema con los recuerdos”.

LEER AQUÍ: Fábulas contemporáneas de Walter Inga Flores

Lenguaje y estilo

Leoncio Luque utiliza un lenguaje intenso, simbólico y poético, con imágenes fuertes. Se observa: uso de metáforas potentes (Tiempo circular, p.12); descripciones crudas pero necesarias (Diálogo a través del hilo, p.17); un tono generalmente dramático y reflexivo (Edad triste, p. 37); el estilo no busca embellecer el dolor, sino mostrarlo tal como es (Esta ciudad, p. 59.).

Literario y social

Este libro tiene un alto valor porque: denuncia realidades sociales ignoradas, da voz a los sectores más olvidados que desde los andes llegan a Lima, refuerza la conciencia crítica del lector costanero, aporta a la literatura comprometida con la justicia social y desde un nivel literario alejado del panfleto.

LEER AQUÍ: El pájaro de trueno de Christina Castillo

Identidad

La cita de elementos culturales aymaras; “ajayus”, “apacheta”, “yatiris” y la “wifala” es signo de identidad, recuperando la tradición cultural andina y la enaltece como voz telúrica, magnética y puneña. “Damiana de enormes llamas” es una obra que se caracteriza por su fuerte carga simbólica, emocional y social. El autor construye una historia intensa donde el personaje de Damiana representa no solo a una mujer concreta, sino también a la mujer andina, sufriente, resistente y profundamente humana. La imagen de las “enormes llamas” funciona como un símbolo del dolor, la pasión, la violencia y la purificación.

Compromiso humano

Denuncia a la injusticia social (pero la realidad es otra cosa que nos asalta en el olor de las flores altiplánicas y nos entrega el corazón verdadero y el pez de oro brincando en las brisas marinas de Lima, acompañado del poeta. p. 15), es la representación del dolor del pueblo (¿acaso todos somos cosecha de una sequía vacía, que baila suavemente en la apacheta que bordea hasta la ciudad, hasta hundirse en la sombra con los trajes rurales de piedra y tatuaje? p. 31), la lucha contra la opresión (y uno que sabe de uno, de los sueños de los otros en el campo de batalla, si Dios nos persigue hasta el final para humillarnos con su carácter sagrado por vivir en el prójimo, p.40) y en la defensa de la dignidad humana (no entiendo el extraño abrazo del alma y el reposo de todo los posible, cuando la ruina, la iluminación y la muerte se esparcen en el mundo como una orquesta empolvada, p. 55).

Conclusión

La poesía de Leoncio Luque se caracteriza por ser intensa, comprometida y profundamente humana. Su obra poética no busca solo la belleza formal del verso, sino que apunta a denunciar realidades sociales, expresar el sufrimiento colectivo y dar voz a los marginados. Es una poesía que interpela al lector y lo obliga a reflexionar. Alta voz de la poesía peruana de la década del noventa.