¿Puede una maldición perseguir de generación en generación a una familia? ¿Qué ocurre realmente en los cementerios cuando cae la noche? ¿Son los duendes, las sirenas y otras criaturas de altamar más que simples leyendas? A estas y otras aterradoras incógnitas responde Jorge Talavera en su primer libro, “Confesiones Paranormales”, una apuesta directa por el misterio que ya se encuentra disponible en las principales librerías a nivel nacional.

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Lejos de quedarse en la superficie, la obra reúne una sólida selección de testimonios, vivencias personales y profundas conversaciones con expertos en lo paranormal. El resultado es un recorrido perturbador por enclaves cargados de historia y enigmas en nuestro país, llevándonos desde la enigmática Quinta Heeren y las celdas de El Frontón, hasta la imponente arquitectura de la fortaleza del Real Felipe.

Y como una excelente antesala para celebrar Halloween, el libro se presentará este viernes 30 de octubre a las 7:30 p. m. en la librería Ibero de Larcomar , en un evento especial de firma de ejemplares donde el autor estará acompañado por la influencer Luar.

“Hay historias que se cuentan en voz baja, historias que pasan de generación en generación y que casi siempre comienzan de la misma manera: ‘No sé si vas a creerme, pero esto pasó de verdad”, reflexiona el autor en las primeras páginas de la obra.

El libro no busca dar explicaciones complacientes, sino arrastrar al lector a un terreno donde se cruzan la duda y la creencia, advirtiendo que, tras conocer estos casos, es muy probable que mire dos veces hacia esa esquina oscura antes de apagar la luz.

Detrás de este proyecto está Jorge Talavera, un rostro conocido en la escena digital y de entretenimiento peruana como comunicador y comediante. Su salto a las librerías llega tras consolidar a Confesiones Podcast como el espacio de referencia obligatoria para los amantes del misterio y los fenómenos paranormales. Esa misma fascinación por aquello que escapa a la lógica es la que también lo impulsa a los escenarios con espectáculos en vivo, y ahora, a las mesas de novedades a nivel nacional.

SOBRE EL AUTOR

Jorge Talavera

Es comunicador, comediante y creador de contenido peruano.

Es fundador y conductor de Confesiones Podcast, espacio dedicado al misterio y a los fenómenos paranormales, donde reúne testimonios, entrevistas e historias que exploran aquello que escapa a una explicación convencional.

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