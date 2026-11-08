Hay fotografías que no solo retratan un rostro o un paisaje: también guardan la memoria de un país. En la obra de Martín Chambi, los Andes aparecen con una dignidad y una fuerza que trascienden su tiempo. A 135 años de su nacimiento, un nuevo libro de colección recupera esa mirada, con imágenes inéditas y otras poco conocidas que invitan a reencontrarnos con el Perú que el fotógrafo supo observar, comprender y preservar para las generaciones futuras.

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Se conmemoran 135 años del nacimiento de uno de los más grandes fotógrafos de América Latina, Penguin Random House Grupo Editorial anuncia con orgullo el lanzamiento del libro Martín Chambi, publicado bajo el sello Lumen. Esta cuidada edición de colección rinde homenaje al maestro nacido en Coasa, Puno, rescatando la vigencia de un creador visionario que capturó con maestría la fuerza, la dignidad y la esencia de la sociedad andina del siglo XX. La publicación llegará a las librerías de todo el país durante el mes de noviembre.

Revisar, conocer y reconocer la obra de Martín Chambi es una tarea fundamental para todos los peruanos, pues nos permite conectar profundamente con nuestras raíces y nuestra memoria colectiva. Es necesario que el país descubra y valore a un artista que se adelantó a su tiempo.

En una época saturada de consumo visual efímero, la mirada de Chambi nos exige detenernos frente al espejo de nuestra propia historia. Conocer su trabajo hoy resulta indispensable porque demuestra cómo un creador de origen indígena logró desafiar los paradigmas y estereotipos de su época, construyendo un discurso estético moderno, sofisticado y universal que dialoga de igual a igual con las grandes corrientes del arte internacional, dotando a los Andes de una voz propia y digna.

Calles de Cusco capturadas por Chambi.(Fotografías proporcionadas por los herederos de Martín Chambi)

La cuidada selección de este volumen —que reúne desde sus imágenes más emblemáticas hasta hallazgos inéditos y poco conocidos— propone un recorrido vibrante que abarca retratos de estudio, escenas de la vida cotidiana, movimientos sociales, festividades populares como el Señor de Qoyllurit’i y los carnavales, así como la majestuosa arquitectura de Machu Picchu y Sacsayhuamán. Todo ello se enriquece con las reflexiones de especialistas como Peruska Chambi, Óscar Chambi y Juan Carlos La Serna, además de las lúcidas palabras de la historiadora del arte Natalia Majluf, quien destaca cómo la obra del fotógrafo nos confronta «no a una mirada única y homogénea [...], sino a una pluralidad de narrativas» que revelan la densidad y riqueza del Perú contemporáneo.

Este hito editorial celebra también la perseverancia de un legado familiar indispensable. Tras el fallecimiento del fotógrafo en septiembre de 1973, sus herederos asumieron la misión de resguardar un fondo documental integrado por cerca de 40 000 negativos, hoy declarado Patrimonio Cultural de la Nación.

Gracias a la labor ininterrumpida de la Asociación Martín Chambi, este tesoro visual se mantiene vivo y al alcance del público. La Fundación BBVA Perú asumió un rol clave al patrocinar el Catálogo digital de la Colección Fotográfica Martín Chambi.

Además, el libro cuenta con el patrocinio de la empresa de capital peruano ValorA, lo que demuestra que el desarrollo empresarial va de la mano con el fortalecimiento social y educativo de un país, impulsando la difusión y el rescate de la cultura para ponerla al alcance de las nuevas generaciones.

Martín Chambi estará disponible próximamente en las principales librerías a nivel nacional.

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