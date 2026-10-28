Hay historias que marcan el inicio de una carrera y que, años después, merecen una segunda lectura. Gustavo Rodríguez celebra 25 años de trayectoria como novelista con el regreso a las librerías de “La furia de Aquiles”, la obra que publicó por primera vez en 2001 y que abrió su camino en la ficción.

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Tras consolidar una carrera literaria que alcanzó proyección internacional con el Premio Alfaguara de Novela 2023 por “Cien cuyes”, el autor vuelve a sus orígenes en un encuentro con lectores para conversar sobre aquella primera novela y el camino recorrido desde entonces. La cita será este jueves 29 de octubre, a las 7:30 p. m., en Crisol del Óvalo Gutiérrez.

Volver a “La Furia de Aquiles” permite mirar ese camino desde sus inicios. Para quienes leyeron la novela en su primera publicación, será una ocasión para regresar a sus páginas; para quienes todavía no la conocen, una invitación a descubrir la obra con la que Gustavo Rodríguez comenzó a construir su recorrido como novelista.

Con ese punto de partida, el escritor se reunirá con sus lectores este jueves 29 de octubre, a las 7:30 p. m., en Crisol del Óvalo Gutiérrez. Acompañado por la periodista Patricia del Río y el escritor Cayre Alfaro, conversarán sobre la novela, sus primeros años como autor y las experiencias que han marcado su evolución literaria.

El encuentro será una oportunidad para mirar en perspectiva el camino recorrido por Gustavo Rodríguez, recordar los inicios de su carrera y conversar sobre lo que significa volver a una obra escrita en otra etapa de la vida. Porque, 25 años después, “La Furia de Aquiles” sigue siendo una puerta de entrada a su universo literario y una ocasión para reencontrarse con una historia que forma parte de sus comienzos como novelista.

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