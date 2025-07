Un grupo de vecinos se sienten temerosos e indefensos por lo que se vive de la puerta de su casa para afuera. La ciudad ha sido propagada con un virus y todos tienen que ponerse a buen recaudo mientras puedan, ya que la tecnología ha convertido a la capital en una Lima distópica, en donde las personas han dejado atrás aparatos electrónicos como el celular para controlarlo todo a través de un chip en el cerebro.

Con tintes cinematográficos, se van desarrollando las ocho historias de “Criaturas virales” (Penguin Random House), la más reciente novela de Dany Salvatierra, que narra sucesos que en algún momento imaginamos impensados, pero que el tiempo y la literatura los han hecho realidad.

“Este libro fue una mezcla de todas esas inquietudes y pensamientos que nos conducen como sociedad hacia este futuro que es un poco apocalíptico”, comenta Salvatierra a Correo.

¿Por qué un futuro apocalíptico?

Lo vemos ahora con el tema de los conflictos en el Medio Oriente. Uno dice, bueno, creo que la ciencia ficción ha dejado de ser ficción para convertirse en realidad.

¿Sientes que tu carrera cinematográfica ha influenciado tu escritura?

Sí. Cuando empecé a escribir guiones, que es producción audiovisual, me enseñaron a ver la ficción desde un punto de vista de estructura aristotélica, es decir, que la obra que viene desde el teatro shakesperiano, desde la época victoriana, tiene que dividirse en tres actos.

¿Cuáles son y cómo los desarrollas en la novela?

En el primer acto, se presenta el conflicto. En la mitad de los dos bandos, está la gente que intenta resolver ese conflicto y, en la última parte, es el desenlace donde se resuelve el conflicto. Entonces, esto yo lo aplico a todo, absolutamente todo lo que escribo.

¿En qué momento nace la idea de escribir “Criaturas virales”?

Esta idea nace más específicamente en la pandemia. Yo ya tenía, más o menos, el fragmento de la novela desde hacía mucho tiempo atrás, porque siempre quise escribir sobre lo sobrenatural. Entonces, cuando empezó la cuarentena me quedé encerrado en un departamento pequeñito para ahorrar, y en las noches siempre escuchaba a los vecinos hablar y compartir cosas, como “mi esposa me es infiel”, “a mi hija le dio covid”, etc.

Son también historias muy futuristas...

Me parecía muy aburrido que ocurriera en el aquí y ahora, prefería hacer algo más futurista como a unos 30 o 40 años. Entonces, se me ocurrió que por ahí [alguien] podía ponerse un implante en el cerebro para ya verlo [todo] directamente en los ojos en lugar de estar viendo el celular.

¿Cómo es tu proceso de escritura?

Siempre quise hacer películas y mis ideas me llevaban más a lo audiovisual. Entonces, a la hora de escribir pienso en una imagen de una película o de una serie, por ejemplo, en una película que me ha impactado. Me imaginaba películas de desastres de finales de los 70, como “La aventura del Poseidón”. Películas de efectos especiales y de crear morbo en la audiencia a partir de la idea de qué pasaría si la sociedad colapsa y todo se destruye.

¿Qué podemos rescatar de tu libro?

Creo que tenemos el gen de la supervivencia, de haber sobrevivido siempre desde la época primitiva a las guerras, a las amenazas, etcétera. A través de estos personajes, se ve cómo nosotros actuamos como seres humanos y cómo nos podemos ayudar mutuamente. Los personajes comparten esta humanidad, este tipo de reacción natural hacia la incertidumbre del futuro.

¿Cómo este tipo de historias ayudan a la sociedad actual?

Creo que nunca hay que olvidarse de la humanidad, de lo que nos hace a nosotros únicos como seres humanos. Entonces, está retratada esta incertidumbre hacia los miedos de lo qué puede producirse en el futuro. Todo eso está retratado en la novela y creo que el lector se va a ver reflejado en todas esas inquietudes.

SOBRE EL AUTOR

Dany Salvatierra,escritor

Graduado en Comunicación de la Universidad de Lima, donde se especializó en Cine. Fue seleccionado como uno de los mejores narradores de su generación en las antologías Selección peruana 2000-2010 y El cuento peruano 2001-2010.

44 años de edad tiene Dany, quien nació en Lima en 1980.

2012 gana el Premio Luces con “El síndrome de Berlín”.

2019 participó del libro “Crónicas policiales”.

