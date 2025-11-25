“Los dos Claus: el comienzo de la Navidad”, la esperada secuela de la exitosa saga navideña que ha conquistado a lectores de todas las edades y que nos cuenta el origen de la Navidad tal y como la conocemos ya se encuentra disponible en librerías a nivel nacional.

Publicados bajo el sello Penguin Kids, los dos libros que conforman la saga celebran la hermandad, la solidaridad y la magia que ilumina incluso los días más difíciles.

MIRA AQUÍ | María Fe Castro Rey, escritora peruana: “Los regalos son una parte de la Navidad, pero no lo es todo” (Entrevista)

En "Los dos Claus: el comienzo de la Navidad", encontraremos una cautivadora historia escrita por Mijael Garrido-Lecca y Kiana Maggiolo, que nos lleva de vuelta a 1920, cuando dos hermanos huérfanos, Tomás y Nicolás Claus, llegan a Nueva York huyendo de la Gran Guerra en Europa.

En un orfanato construido en medio de un bosque, descubren el poder de una magia luminosa que les permite dar vida a los juguetes y revivir recuerdos perdidos.

Lo que hace a esta historia aún más especial es su enfoque en la Navidad en el hemisferio sur, con costumbres y tradiciones únicas que celebran la magia de la época navideña en países como Perú.

La historia nos muestra una Navidad sin nieve, pero con el calor y la alegría de la familia y la comunidad.

“Queríamos contar una historia que refleje la esencia de la Navidad en el sur, con su propia magia y encanto”, dicen los autores. “Una Navidad que no se limita a la nieve y el frío, sino que se vive con pasión y alegría en todos los rincones del mundo”.

Con ilustraciones de Melissa Siles, esta es una historia de hermandad, amor y milagros que reinventa la Navidad desde el Polo Norte hasta Machu Picchu. Una fábula navideña que invita a creer en lo imposible y a celebrar la luz que une al mundo, incluso en los momentos más oscuros.

Cabe mencionar, que la primera entrega de esta saga, ¨Los dos Claus¨, escrita por María Fe Castro, se convirtió en el libro infantil peruano más vendido del 2024, demostrando el gran interés de los lectores peruanos por esta historia que combina la magia de la Navidad con la cultura y las tradiciones en esta parte del planeta.

PROPÓSITO

La publicación de esta saga siempre fue un proyecto con propósito, ya que la venta de todos los ejemplares está destinada a apoyar a instituciones como Perú Champs y Make a Wish Perú, que trabajan para hacer que la infancia sea más feliz y significativa para los niños en situación de vulnerabilidad.

La saga de Los dos Claus, que en las siguientes semanas también saldrá publicada en otros países de la región, ha llegado a manos de peruanos destacados en el mundo del arte y periodismo que han comentado lo siguiente: “Una historia maravillosa, enternecedora, contada con notable destreza”, dice el escritor y periodista Jaime Bayly.

Por su parte, la exitosa actriz Isabela Merced, comentó: “Si buscas un libro que te haga sentir de nuevo como un niño, con los ojos abiertos, llenos de esperanza y listos para creer en milagros, Los dos Claus: el comienzo de la Navidad es todo eso. Es tierno, emocionante y siembra una pequeña chispa de luz dentro de ti que seguirá brillando“.

Y también, el reconocido tenor Juan Diego Flores, menciona “Los dos Claus: el comienzo de la Navidad es un relato conmovedor y poético que celebra la magia, la amistad y el verdadero espíritu de la Navidad. Con una prosa llena de matices y corazón peruano, esta conmovedora historia universal inspira sueños, esperanza y alegría”.

Finalmente, y para darle continuidad al éxito de esta saga, Los dos Claus está a punto de llegar a la pantalla grande de la mano de Frida Torresblanco, productora española-mexicana reconocida por películas como “El laberinto del fauno” y “El asesinato de Richard Nixon”, y CEO de Hangtime Internacional Pictures.

No te pierdas la oportunidad de descubrir el origen de la magia navideña con Los dos Claus: el comienzo de la Navidad. ¡Comparte la ilusión con tus seres queridos y haz que esta Navidad sea inolvidable!

Para más información sobre la saga de LOS DOS CLAUS, los lectores pueden ingresar a www.penguinlibros.com/pe/ y las redes de PENGUIN PERÚ.

TE PUEDE INTERESAR