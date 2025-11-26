Como parte del recorrido por el Mapa de las lenguas 2025, la escritora peruana Karina Pacheco llega a Madrid para presentar su último libro de cuentos “Niños del pájaro azul”. La presentación tendrá lugar el viernes 28 de noviembre a las 7 p.m. en la librería La Mistral, donde la autora conversará con Ana Pellicer.

En “Niños del pájaro azul”, Pacheco explora la infancia y la adolescencia en contextos de violencia y opresión, donde la naturaleza emerge como un personaje con voz propia.

A través de relatos envolventes y con toques de literatura fantástica, la autora nos invita a reflexionar sobre la búsqueda de justicia y la memoria reparadora.

Galardonada

Karina Pacheco Medrano es una escritora, antropóloga y editora peruana con una destacada trayectoria literaria. Ha sido galardonada con el Premio Nacional de Literatura 2022 del Ministerio de Cultura del Perú por su novela “El año del viento”. Su obra ha sido reconocida por su capacidad para reflejar la complejidad de la realidad latinoamericana.

La presentación de “Niños del pájaro azul” es una oportunidad única para conocer a la autora y sumergirse en un mundo de historias que nos confrontan con la inapelable búsqueda de justicia y la resiliencia de la infancia.

Para más información sobre la autora Karina Pacheco y su libro ¨Niños del pájaro azul¨ los lectores pueden ingresar a www.penguinlibros.com/pe/ y las redes de PENGUIN PERÚ.

SOBRE LA AUTORA

Karina Pacheco, escritora

La autora nacida en el Cusco es Doctora en Antropología por la Universidad Complutense de Madrid. Hasta el momento ha publicado siete novelas. A la par de su labor literaria se desempeña como directora de Ceques Editores.

2006 publica su primera novela “La voluntad del molle”.

2021 gana el Premio Nacional de Literatura.

