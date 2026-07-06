Transformado en un museo abierto dedicado a la memoria de los periodistas peruanos caídos en Uchuraccay, es ahora la plazuela en memoria de estos mártires, un espacio público que fue reconstruido por la Municipalidad Provincial de Piura.

La obra ya fue culminada, aunque recién será entregada oficialmente la próxima semana y pasará a estar a cargo del área de Parques y Jardines para su cuidado.

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RENOVACIÓN

La ciudadanía podrá contar con un espacio renovado orientado a la memoria histórica, la cultura y la convivencia, fortaleciendo además la identidad cultural de Piura.

La renovación incluye el cambio total de la infraestructura de la plazuela, instalación de cableado, iluminación, estructuras metálicas, veredas y la ampliación del mobiliario urbano. Asimismo, incluye rampas de concreto y baldosas podotáctiles que garantizan la accesibilidad para personas con discapacidad.

Yefraín Sánchez, subgerente de Obras, explicó que el diseño incorpora un enfoque de paisajismo, ya que se habilitó un recorrido tipo museo donde se exhibirán las esculturas en homenaje a los Mártires de Uchuraccay, convirtiendo la plazuela en un lugar de memoria, reflexión y encuentro para vecinos y visitantes.

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EN EL RECUERDO

Esta plazuela fue construida para honrar a los ocho periodistas, un guía y un comunero asesinados el 26 de enero de 1983 en la comunidad de Uchuraccay, Ayacucho, quienes subieron a la zona altoandina para investigar la muerte de presuntos terroristas de Sendero Luminoso.

Aquel día fallecieron los periodistas Willy Reto, Eduardo de la Piniella, Jorge Luis Mendívil, Jorge Sedano, Pedro Sánchez, Félix Gavilán, Amador García y Octavio Infante, que son recordados cada 26 de enero, cuya muerte es aún un misterio.