Con marcada expectativa, del 2 al sábado 4 del presente mes, se ha desarrollado en Chepén el XLIV Encuentro Nacional de Literatura Infantil y Juvenil “Julia Wong Kcomt”, bajo el luminoso nombre de la importante poetisa natural de la mencionada provincia.

El evento fue organizado por la Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil, bajo la presidencia del escritor Roberto Rosario Vidal; el Comité Organizador estuvo dirigido por el narrador y educador Eliodoro Martínez Suárez. Asimismo, el alcalde de la provincia, CPC Julio Salvador Correa Chávez, brindó un extraordinario aporte económico y de infraestructura.

Entre los conferencistas destacó la presencia de los escritores Eduardo González Viaña, Luzmán Salas Salas, Wálter Inga Flores y Bethoven Medina Sánchez, quienes expusieron profundos y esclarecedores temas pertenecientes al área respectiva.

De manera específica, en esta primera entrega destacamos la siguiente producción intelectual, que esperamos continuarla con sucesivos artículos.

CESARINA VÁSQUEZ TORRES, DE JAÉN

En el género cuento, registramos, en primer lugar, la producción de Cesarina Vásquez Torres, profesora de literatura, egresada de la Universidad Nacional de Cajamarca, quien presentó el artístico y hermoso volumen “La bruja maratuja”, conjunto de relatos artísticamente concebidos, plasmados y diseñados para el mundo infantil, que comprende los cuentos: El torito Nicolás, Madre luna, El sueño de Navidad, Peluza, ratón y luna, Ratoncito monedero, La pesadilla del hipopótamo, La gallinita ceniza y El sapito comilón.

LEER AQUÍ: El algarrobo y la mariposa en Chepén

DANDY BERRÚ CUBAS Y RAY PAZ QUESQUÉN

Con el volumen “La cuchara de papá”, Dandy Berrú Cubas, de Chiclayo, obtuvo el Premio Nacional “Horacio Zevallos” de la Derrama Magisterial.

Asimismo, Ray Paz Quesquén, de Chepén, publicó un hermoso conjunto de microrrelatos, integrados bajo el título de “In medias res”, elogiado por varios escritores, entre los cuales Gonzalo del Rosario destaca que este libro “sintetiza la posmodernidad literaria, pues en sus páginas se integran la microficción, autoficción, no ficción, horror, erotismo e intertextualidad”.

CAJAMARCA: ROGER SAENZ CANTO

Profesor, actor, artista plástico, compositor musical, el cajamarquino Roger Saenz Canto presentó el original volumen “Inxilio”, que, en opinión de la periodista cultural Alicia Meza, “es un libro que reúne veintidós relatos sobre la condición humana, la soledad, el desarraigo y la creación como apuesta frente a la muerte”, entre los que figuran: Herencia del ser y el hacer, Los visitantes, Plumas y flores, Ser o no ser, Amores prohibidos, Camposanto.

PUNO: WALTER INGA FLORES

El puneño Walter Inga Flores, de reconocido trajín creativo, nos alcanzó “Cuentos del silencio y el tiempo”, recopilación que entrelaza la historia, la imaginación y la crítica social a través de relatos ambientados en los siglos XIX y XX. Desde los sapos que lloran en 1817, hasta Vocación con sabor a Perú en 1994, cada cuento refleja momentos de transformación, misterio o resistencia. Las historias combinan elementos fantásticos con referencias culturales y naturales del Perú, mostrando cómo el tiempo, la memoria y la naturaleza dialogan con la condición humana. Al siglo XIX pertenecen los relatos: Los sapos que lloraban, El lugar al que el tiempo olvidó, Cuando Lima enfermó, Lluvia de rayos en la ciudad, La historia que nadie contó, Escalera al cielo…

TRADICIÓN ORAL DE LAMBAYEQUE Y LA LENGUA MUCHIK

En este género registramos dos importantes volúmenes: “El vuelo del Chark”, conjunto de leyendas, mitos y cuentos, así como relatos sobre ecología, arqueología y la lengua Muchic ubicados en la región Lambayeque por el investigador y profesor chiclayano César Augusto Sánchez Cabrejos, de respetable trayectoria en instituciones educativas, especialmente de su región. Por eso adquiere especial importancia el subtítulo “¡Ed muchik ching siam mang!”, que en español se puede leer: “¡La lengua muchik está viva!”.

En la introducción del importante libro se advierte las disposiciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, así como del Gobierno Regional de Lambayeque, relacionadas con la enseñanza de la lengua Muchik.

Entre los relatos incluidos figuran: La hermosa pava aliblanca, Jesús Nazareno cautivo, La persecución del oso de anteojos, Petroglifos Los Pipochinos, El ave que los salvó de la sequía.

FÁBULAS DEL ALTIPLANO

El mencionado investigador, escritor y profesor puneño Inga Flores, en otra área de su incesante tarea intelectual, ha plasmado el volumen “Fábulas para un mundo mejor”, en el que reúne unos treinta relatos que, “a través de las vivencias de animales entrañables y situaciones que resuenan con nuestra propia experiencia, nos guían hacia una profunda reflexión sobre los valores que construyen una sociedad más armoniosa”.

En el conjunto de relatos producidos por el autor, figuran: La cigarra y la libélula, El perrito de la calle que encontró un hogar, Dos jaguares una gran idea, El burro que se defendió, El nuevo amanecer en la selva, El descanso del pastor Damián.