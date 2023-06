En general, hay mucho desconocimiento sobre la naturaleza y modo de ser de la literatura infantil; se piensa, por ejemplo, que es la actividad realizada por los niños por su cuenta, o bajo la orientación de sus padres y profesores. Y esto no es verdad, porque los pequeños, en realidad, no están aún en condiciones de crear con un aceptable nivel estético, lo que no niega ni desconoce determinados aportes e inquietudes valiosas.

Por eso, la gente recorrida en estos menesteres sabe que la literatura infantil es producida por los escritores adultos que dirigen determinada obra, conscientemente o no, a los niños, pero que estos aceptan y hacen como propios. Así ocurre con los grandes narradores y poetas.

Hace falta mayor formación, especialmente por parte de los profesores dedicados a la formación de la niñez desde las aulas, así como de los propios padres en familia. Unos y otros confunden literatura infantil con creatividad literaria, que es el quehacer más próximo para los niños de escuelas y colegios.

ANTECEDENTES: “EL ÁTOMO”

En realidad, la primera publicación peruana inspirada en el mundo infantil y juvenil fue el periódico “El Átomo”, editado precisamente aquí, en Trujillo

Apareció en la fecha central de nuestras efemérides nacionales: el 28 de julio de 1888. Fue el primer periódico sobre el tema, pues se editó en formato tabloide. Aunque no se consignaba expresamente el nombre del director, sino sólo la referencia: Redacción anónima; Administrador: Julio Martínez Serrano, quien curiosamente, fue un médico ecuatoriano que residía en la ciudad por haber sido desterrado de su país. Él desarrolló una labor pionera, diversa y múltiple, pues fue el director, dibujante y autor de los grabados, que entonces se confeccionaban en madera; el zinc, para los clisés vendría posteriormente. Los destinatarios principales eran los niños; por tanto, históricamente es el primer medio periodístico del país que marca los antecedentes de la literatura infantil y juvenil en el Perú, incluso, después del título aparecía el lema, a manera de subtítulo: “Periódico infantil ilustrado”. El contenido estaba constituido por temas directamente relacionados con la formación de la niñez; por eso es muy visible la orientación didáctica y educativa de los temas.

Dicho periódico dividía su contenido en dos grandes secciones: Sumario y Grabados, cuya ubicación aparecía siempre en la primera página. Otra sección era Arca de Noé (refranes, pensamientos, lecciones).

Es del todo sorprendente la aparición y edición de un medio periodístico dedicado a la infancia en una época en que los principales acontecimientos nutrían casi por entero las páginas de la prensa peruana. Claro que los textos incluidos no pertenecían entonces a ningún autor peruano, lo cual es comprensible en una época en que la cultura y la literatura nacional seguían los parámetros foráneos, especialmente europeos. Por eso, tal actitud no es ningún demérito; todo lo contrario, si se tiene en cuenta que la cultura, en general, no tiene fronteras, pues “El Átomo” se nutrió de los contenidos culturales de la época.

Se trataba de un periódico especializado prácticamente sin antecedentes, por lo menos en nuestro país. En tal sentido, su director, administrador, diseñador, ilustrador y editor Julio Martínez Serrano es el auténtico pionero de las revistas y periódicos de literatura infantil y juvenil en el Perú.

No se sabe exactamente el periodo de duración de “El Átomo”, pero el acucioso investigador Jorge Kishimoto ha elaborado una relación de los primeros diez números, el primero de los cuales apareció en Fiestas Patrias de 1888 con este contenido:

N° 1: 28 de julio de 1888.

SUMARIO: 28 de Julio.- Recomendación.- Mis grabaditos.- Lección de amor: poesía.- Viajes de Gulliver á Lilliput.- La Manta.ARCA DE NOÉ.

GRABADITOS: dibujos, ilustraciones de los temas y artículos, comentarios y opiniones.

Curiosamente en el N° 7 (del 7 de setiembre de 1888) se consigna la siguiente información relacionada con la impresión del periódico: “Tipografía de El Atomo Calle de La Libertad N° 99″.

CULTURA INFANTIL

Luego de “El Átomo”, por su naturaleza y contenido, “Cultura infantil” es la primera revista de literatura infantil y juvenil publicada en el Perú.

Se fundó el 1 de junio de 1913, también en Trujillo, por Julio Eduardo Mannucci, quien dirigía asimismo el Centro Escolar de Varones 241 “Pedro M. Ureña”, conocido como “Centro viejo”. Jorge Kishimoto nos informa que se llegaron a editar unos 60 números, con un tiraje de 2000 ejemplares, con un precio de venta de 0.03 ctvs. el ejemplar.

Entre sus principales colaboradores figuraban: Aparicio Castañeda, César Vallejo, José Eulogio Garrido, Santiago Vallejo, Carlos C. Godoy, Víctor Alejandro Hernández, Antenor Orrego, Oscar Imaña, Alcides Spelucín, Federico Esquerre, Juan Espejo Asturrizaga, Francisco Xandóval y otros integrantes del famoso Grupo Norte. En esta revista publicó sus primeros poemas, casi todos ellos de carácter didáctico, el poeta César Vallejo, cuando se desempeñaba como profesor de la mencionada escuela.

EL COLABORADOR MÁS NOTABLE

El colaborador más notable llegó a ser César Vallejo, profesor del mencionado plantel, quien publicó una serie de poemas de tema y carácter didáctico, como “Fosforescencia”, el primero que publicó el poeta, cuyo propósito era facilitar la comprensión de los temas lectivos a sus alumnos. Este poema fue publicado en el Nº 4, en setiembre de 1917; “Transpiración vegetal “, en el Nº 7, en diciembre del mismo año. Después siguieron otros poemas del mismo carácter y propósito. Este hecho es harto ilustrativo para considerar al poeta santiaguino como uno de los primeros representantes de la poesía infantil y juvenil peruana.

RAYUELO DE LA APLIJ

Históricamente, es la primera gran revista de literatura infantil y juvenil publicada en el Perú desde 1994, en que apareció el primer número, que en realidad constaba solo de 4 páginas, de manera que más parecía un folleto que revista. Los primeros números se publicaron en Chimbote, cuando el autor de esta crónica ejercía el rectorado de la Universidad Nacional del Santa.

Posteriormente se ha publicado ininterrumpidamente todos los años, a veces incluso con dos ediciones anuales.

La publicación se mantiene por la calidad de los artículos y de los autores identificados con la historia y desarrollo de la literatura infantil y juvenil. Es difícil establecer una relación completa de los autores y colaboradores; pero en conjunto se puede citar estos prestigiosos nombres en las letras contemporáneas del Perú como escritores, ensayistas, narradores, poetas: Jesús Cabel Moscoso (Lima), Danilo Sánchez Lihón (Santiago de Chuco), Roberto Rosario Vidal (Ancash), Marcial Molina Richter (Ayacucho), Luzmán Salas Salas (Cajamarca) , Enrique Gutiérrez Rodulfo (Tarma), Luis Alberto Calderón (Tacna), Oscar Espinar La Torre (Lima), Gaby Arce Muñoz (Juliaca, Puno), Ruth Miranda Villena (Cuzco), Eduardo de la Cruz Yataco (Lima), Federico Latorre Ormachea (Abancay), Bethoven Medina (Trujillo).

EN CASA DE LAS AMÉRICAS

“Rayuelo” está oficialmente registrada en la Biblioteca Nacional del Perú y ha sido incorporada a la Biblioteca Casa de las Américas de La Habana. También figura en la biblioteca de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Santa Clara, del mencionado país.

Por lo general, cada número está dedicado a destacar el nombre del autor homenajeado en cada encuentro nacional y latinoamericano de la APLIJ.

El último número publicado, el N° 30, se publicó el 30 de diciembre del 2022, por cortesía del escritor y editor Carlos Vega Ocaña. Por lo demás, “Rayuelo” se sigue editando en Trujillo, siempre bajo nuestra dirección.