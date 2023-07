Proyecto 88 presenta una corta temporada de la obra “Dos familias”, del dramaturgo español José Pascual Abellán, dirigida por Draco Santos, desde el 4 de agosto en la Sala Tovar en Miraflores, con las actuaciones de Mario Cortijo, Fiorella Díaz y Henry Sotomayor.

LEE TAMBIÉN: Obra Burn Baby Burn se presenta desde el 20 de julio en el Teatro de la Alianza Francesa de Lima

Marcos y Cristina acogieron a Luis desde que nació. Ahora que han pasado casi tres años, su padre biológico Miguel aparece rehabilitado y ha recuperado la custodia del niño. Ambas partes se enfrascan en un cuestionamiento, con el otro y con ellos mismos, sobre qué será lo mejor para el niño.

Se visibiliza la problemática de las familias de acogida, un tema del que la mayoría no tiene información, pero que es tan importante ya que en nuestro país existe un alto porcentaje de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos.

Una fuerte y tensa emotividad se muestra en los involucrados: ¿quién renuncia a quién? ¿el bienestar del niño se coloca delante de todo y de todos?

“A finales del año pasado Henry Sotomayor, con gran gentileza me acercó el texto de José Pascual Abellán, DOS FAMILIAS, desde la primera lectura me sentí atraído por la obra. Los personajes me parecieron enigmáticos, contradictorios, difíciles de entender. Por un lado, Miguel, el padre biológico, me resultaba un personaje trágico, pero al mismo tiempo juvenil y espontáneo, que busca reparar su pasado y encontrar redención al ejercer su paternidad; y por el otro lado, Cristina y Marcos, se dibujaron en mi imaginación como personajes que entraban en una pesadilla, de pronto y sin avisar tenían que empaquetar la vida ideal que tenían y devolverla como si se hubiera acabado un encantamiento. Pero, poniéndonos en el lugar del otro, no podemos dejar pasar desapercibidas lo humanas de sus acciones”, comenta el director Draco Santos.

Las funciones serán del 4 al 20 de agosto, los viernes y sábados a las 8 p. m. y domingos a las 7 p. m. en la Sala Tovar (Calle Manuel Tovar 255 – Miraflores). Las entradas ya están a la venta en Joinnus.

TE PUEDE INTERESAR