Con el objetivo de difundir, crear y construir soportes diferentes y una nueva visión de nuestra cultura viva basada en el trabajo, como identidad ancestral y hacerlo que enarbole como símbolo de la lucha vivencial de los pueblos, se llevará una perfomance de cultura denominada “Agua y Barro”.

Será en el caserío Monte Castillo el sábado 7 y domingo 8 de febrero, en la explanada de Av. Grau (frente a la casa del artista y presidente de la bandera blanca), donde Wilmer Lalupú Flores pintarán y expondrá pinturas y esculturas de los artistas invitados.

DEL PROYECTO

“ Agua y barro, es el proyecto de arte muy peculiar donde se mezcla arte y carnavales, y este año se tendrá la llegada de artistas locales y nacionales que se darán cita para formar parte del homenaje a nuestros campesinos , al hombre del campo que se enfrenta día a día con la esperanza de seguir cultivando estas tradiciones de cultura viva“, señaló el plástico internacional Wilmer Lalupú.

Él ha visto surgir a varios hombres dedicados a la siembra de arroz, algodón y maíz que son faenas sostenibles para la comunidad y todo el Bajo Piura, donde el campo es su hábitat de lucha, su vida y esperanza frente a toda adversidad.

“ Rendimos tributo a nuestros antepasados tallanes, padres y jóvenes que hemos sido herederos de este legado como es la agricultura, hoy esa actividad trasciende en tiempo y espacio y sirve como inspiración para transformarlo, construir, expresar y comunicar arte ”, sintetiza el artista.

LA BANDERA

Para esta performance de arte, el sábado por la tarde se hará la coronación de la soberana de la bandera blanca, Taylor Abigail Nizama Curay, y sus damas de honor, además del recorrido de la yunza.

El domingo 8 se tendrá la presencia de artistas de talla nacional, quienes juntarán ideas, creatividad y pensamiento crítico para transformar un actividad cotidiana del campo pintando y formando arte.

Serán dos días de alegría donde se fusionarán los juegos carnavalescos que les ofrecerá la “Bandera blanca”, que los invita a vivirlo con arte y rindiendo homenaje al campesino.