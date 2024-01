Con un lenguaje claro que evoca entre versos rememorar historias pasadas, el poeta Gastón Agurto regresa después de 20 años a la poesía para publicar “Un avión que se estrella todos los días”, su más reciente poemario con la editorial independiente El Santo Oficio.

“Trabajé como periodista 20 años y digamos que mis ansias creativas, ese lado mío era satisfecho día a día con mi labor periodística y mi necesitad de escritura. Entonces, la deje a un lado [la poesía] y estuve metido viviendo en la vida hasta que en un momento retomé y volví a escribir [poemas] y durante la pandemia me dediqué a ordenar lo que había escrito antes y de ahí sale este libro”, comentó Gastón a Correo.

“Un avión que se estrella todos los días” ¿qué significa el título del poemario?

(...) En principio, [el título] es un poco intuitivo basado en el conocimiento y experiencia que uno tiene, como experiencia de vida y de escritor también. En segunda instancia, algunos críticos le han encontrado algún sentido y lo han emparejado con la realidad nacional que es un caos total todos los días, todos los días parece que estamos al borde del abismo y todos los días parece ese título.

¿Las historias que cuentas, son realidad o fantasía?

Cuando un artista sabe observar con atención, las cosas y las personas a su alrededor se convierten en fuente inagotable de inspiración. Por ejemplo, tengo una tía muerta que hasta ahora visita a mis primos, una abuela que prestaba su voz para las muñecas parlantes y un tío que ganó una apuesta en un bar comiéndose una copa de vidrio. De mis amigos de colegio mejor ni te cuento, porque vas a pensar que son historias inventadas.

Entonces escribes poemas para contar tus experiencias periodísticas y personales...

Tuve un accidente automovilístico grave a los siete años y perdí la memoria, entonces escribo por el temor de volver a olvidar las cosas, escribo para hacer un retrato de mi vida, para dibujarme antes de que empiece a olvidar o el tiempo empiece a desdibujarme.

¿Tu principal propósito es dejar recuerdos?

El propósito de cualquier artista o poeta es ser recordado por algo y en el caso de la poesía es un hito. [Entonces], es un recuerdo de saber quién soy y saber dónde estoy, por eso hay dos secciones en el libro, una referida a soldados y eso tiene que ver con mi herencia familiar, con mi padre que era de la FAP. Entonces, ese es mi mundo y es lo que escribo, (...) yo le sacó provecho a eso.

El poemario tiene un lenguaje sencillo y muy claro...

Eso es lo que yo busco en un poema, mientras más conciso, mientras más ahorro del lenguaje, mientras menos palabras que sobren y mientras más sorprendan y más misterioso sea, creo haberme acercado a lo que quería. (...) Lo difícil es hacer un puente entre tu cabeza y la del lector sin conocerlo.

¿Tu profesión como periodista te ayuda en tu objetivo de precisión?

A mí me ayuda mucho mi oficio periodístico porque yo he sido periodista, reportero, editor, editor en jefe y yo sé editar, sé sacar la paja para que quede solo la sustancia, y tengo autocrítica. (...) mi oficio de editor me ayuda en esta artesanía para lograr reducir el poema a su máxima expresión.

¿El ser muy autocrítico no te juega en contra?

Eso dicen, pero no. Uno sabe hasta donde, se intuye cuando queda el poema.

¿Qué te gustaría lograr con tu regreso a la poesía?

La poesía es una pared en donde todos ponemos un ladrillo, a mí me gustaría dejar un ladrillo en esa pared, en ese gran muro, si haces un poema que va a ser recordado ya date por agradecido.





PERFIL DEL AUTOR

Gastón Agurto, poeta

Comunicador social, director editorial y periodista, se inició como poeta en la U Lima. Ha recibido varias distinciones nacionales e internacionales, entre las que destaca la otorgada por Save the Children-Reino Unido.

4 poemarios publicados por el escritor.

20 años en silencio estuvo el escritor.

35 poemas divididos en cinco secciones del libro.





TE PUEDE INTERESAR

De vanidades y otros demonios: reseña del libro “Perro con poeta en la taberna” de Antonio Gálvez Ronceros

Ayacucho alista carnaval del bicentenario 2024 con más de 130 comparsas

Desarraigos: lee nuestra reseña del libro “Nada que decir” de Silvia Hidalgo

Denuncian penalmente a Joinnus por venta de boletos para Machu Picchu

Buscan la declaratoria del huaylarsh como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad ¿qué falta?