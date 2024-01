Vania Accinelli nos presenta su primer poemario “Deja que retorne la memoria” (Editorial Colmillo Blanco), un viaje por el interior de la artista peruana que invita a redescubrirnos desde lo más profundo de nuestro ser para ser sinceros con nosotros mismos al recordar nuestra niñez, juventud y la adultez que serán siempre parte de nuestras vidas.

“Siento que los episodios más desafiantes de la vida te invitan a ver lo que hay dentro. Si ocurre algo que es muy difícil de procesar emocionalmente tenemos dos opciones: profundizar en ello o girar hacia otro lado y no ver lo que te duele mucho, y en ese momento siento que la única salida para mí era profundizar en ello y eso fue lo que hice”, comenta Vania a Correo.

¿Cómo nació la idea de explorar en la poesía?

Sinceramente nació por necesidad. Yo estaba en un momento en el que necesitaba crear algo nuevo, como en medio de una crisis creativa después de la pandemia, y me di cuenta de que tenía un montón de sentimientos y emociones que no había procesado por completo. (...) necesité poner en palabras un montón de cosas y así fue como nació el poemario.

El año pasado te convertiste en madre, ¿ello influyó en tu proceso creativo?

Siento que todo lo que creamos, de alguna forma, nace del mismo sitio, que es del centro y de las entrañas. (...) Entonces, está conectado en el sentido en que yo necesité parir esta primera criatura, el poemario, para tener mi cuerpo, mi mente, y mis emociones afinadas para poder gestar a mi bebé.

¿Has liberado lo que había acumulado en tu interior?

Totalmente, siento que es muy importante hacer eso. A pesar de que no siempre es así, y eso también está bien, pero de alguna forma ese fue mi proceso y lo necesitaba.

¿Escribir estos poemas ha sido terapeútico?

Sí, claro. La escritura es casi siempre terapéutica, pero sobre todo la expresión, creo que cuando nos permitimos expresarnos sinceramente estamos haciendo terapia con nosotros mismos y la poesía tiene algo de íntimo, que no necesariamente tienen otros espacios, que nos permite hacerlo con toda sinceridad.

¿Alguno de tus poemas fue difícil de escribir?

El primer poema que escribí es el que no me ha costado escribir porque lo hice en un momento de impulso, de tengo que escribir esto y salió, pero es el que más me ha generado como sentimientos encontrados [porque] es muy honesto para mí y es muy íntimo.

¿Cuál es ese poema?

Es un poema que se llama “Sutil”, es el más largo del poemario también, y habla de una parte de mi relación con mi familia.

¿Crees que hay un símil en cuanto a escribir poemas y hacer teatro?

Sí, y creo que eso es muy personal, depende de ti y cómo haces las cosas, pero igual creo que, incluso, así no tengas la intención tiene una respuesta terapéutica por la mera catarsis que es ver una situación de tu propia vida reflejada en el escenario o en un escrito y resulta liberador.

¿Cómo te has interesado en ello?

A mí en particular me interesa un montón y es algo que he ido desarrollando con el tiempo, el psicodrama, que es justamente eso: encontrar respuestas terapéuticas a través del drama, del teatro, es una mezcla de entre lo terapéutico, lo psicológico y el teatro en sí mismo.

¿Es parte de ti transmitir siempre calma?

Yo siento que sí, ha sido mi horizonte. (...) Recibes lo que das y también lo que te das. Siempre primero estás tú, y siempre he querido estar conectada conmigo misma, creo que siempre ese ha sido mi principal horizonte, estar en paz conmigo y al estar en paz quizá eso es lo que emanas.

¿Por qué recomiendas leer tu poemario?

Porque es inspirador encontrarnos en otras personas. A mí me ha resultado muy inspirador leer a otros y a otras artistas como un medio para incentivar en mí la creación. Quizá mis palabras y mis versos puedan resultar inspiradores para alguien.

PERFIL DE LA AUTORA

Vania Accinell, actriz

Vania goza de amplio reconocimiento como actriz de cine, televisión y teatro. Ha protagonizado series como “Al fondo hay sitio”, “Mujercitas”, “Amor de madre”. Además, ha participado en numerosas obras de teatro y películas.

19 poemas reúne el primer poemario de Vania.

29 años tiene la artista que nació en Lima, en 1994.

2023 fundó la Asociación Cultural “Plano Sutil”.





TE PUEDE INTERESAR