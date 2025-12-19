En su reciente lanzamiento de su obra “Los cuerpos del silencio”, el escritor piurano Horacio Cueva Baca se ha propuesto hacer que los piuranos recuperen el hábito a la lectura, aquella que ha perdido importancia por los cambios tecnológicos surgidos en la actualidad.

El autor de otras publicaciones nos regala otro impresionante relato humano, que desentrañan los oscuros rincones de la sociedad, exponiendo las cicatrices invisibles que deja el odio y la intolerancia, que destruye vidas, atrapando a las personas en un ciclo interminable de dolor y silencio.

UNA REALIDAD

“ La obra nos confronta con la realidad donde el perjuicio y la discriminación no sólo son problemas de algunos, sino que son heridas profundas que nos obliga a mirar hacia adentro y cuestionar nuestras propias actitudes ”, señaló Horacio Cueva.

Más adelante, enfatizó que “Los cuerpos del silencio” nos recuerda que la aceptación y la empatía son herramientas esenciales para construir una sociedad más justa. Nos insta a romper el silencio que perpetúa la injusticia y a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo, los personajes, aunque ficticios, encarnan la realidad y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que sus historias no se repitan en la vida real “.

Entre su producción literaria está: “Despertar de los poetas”, “La guerra del fin del mundo 2666”, “Vidas robadas”, “El perfil oculto de un ángel”, “Violación”, “Susurros indiscretos en el tiempo del coronavirus”, “La Viuda Negra”, “Los muertos vivientes” y Cuentos piuranos.

INCENTIVAR

Al autor le preocupa que los cambios tecnológicos hayan dado origen a que cada vez menos personas dejen de lado el hábito de la lectura, problemática que repercute muchas veces en el sistema educativo.

“Se lee muy poco, se ha perdido el ánimo de leer, incluso hasta historietas que han pasado a la historia, eso ya no se ve actualmente“, dijo.

Hizo un llamado a los padres y a los profesores a incentivar la lectura en los niños y jóvenes, y a las autoridades a invertir más en la cultura.