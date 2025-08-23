Veinticuatro personajes ilustres fueron reconocidos por la Municipalidad Provincial de Piura por su destacada contribución en los distintos campos y que ha sido decisiva para el desarrollo, la identidad y el prestigio de la región.

Y es que la historia de Piura se escribe con el esfuerzo, talento y legado de hombres y mujeres que han dejado huella en los ámbitos como la educación, literatura, música, arte, periodismo, gastronomía, deporte, gestión empresarial y otros.

A cada homenajeado se le entregó resolución de reconocimiento, la medalla de la ciudad y un ejemplar del libro “El Último Tallán”, del escritor Gonzalo Higueras.

HOMENAJE

El Salón de Actos “Almirante Miguel Grau” congregó a autoridades, familiares y amigos en un ambiente cargado de orgullo y gratitud. Entre los asistentes destacaron Gabriel Madrid, alcalde de Piura, Javier Bereche, presidente de Caja Piura, y Carlos Ginocchio, quienes acompañaron a los homenajeados en esta segunda edición de la distinción.

Entre los personajes están Luis Guillermo Zegarra Caminatti, pieza clave en los proyectos Chira-Piura y Catamayo-Chira, Hugo Chanta Guevara, artista costumbrista cuyas esculturas perpetúan la esencia y tradiciones de Piura.

Otros homenajeados: poetisa Elvira Castro de Quiroz, periodista Gustavo Mohme Seminario, al artista Arcadio Boyer Ramírez y Arturo Hernández Chávez, figura de música académica y formador de nuevas generaciones de artistas.

OTROS RECONOCIMIENTOS

A la la promotora cultural, poeta y escritora Libertad Orozco Zapata, a la pionera de la Educación Inicial en Piura, Antela Laura Balarezo, al educador Manuel Coveñas Naquiche, Javier Mendoza Ramírez, al escritor Marco Martos Carrera, al empresario Ramón Caminatti Romero, gastrónoma Rosario Imaz Sosa “La Chayo”.

En forma póstuma: a Lily Cuculiza de Schaefer, Ramón Romero Navarro, Humberto Requena Oliva, Luis Ginocchio Feijó, Néstor Martos Garrido, Roberto Cotlear Palacios, Gustavo Mohme Llona, Manuel “Meleque” Suárez, Arturo Woodman Pollit, Lidia Vega de Olaechea y el recordado Juan Alvarado Chuyes.