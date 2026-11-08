¿Qué pasaría si un régimen prometiera felicidad a cambio de obediencia? Esa es la provocadora premisa de Cred: una última oportunidad para la felicidad, una propuesta teatral que convierte una conferencia propagandística en un ejercicio de sátira política y participación colectiva.

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Escrita y dirigida por Renzo García Chiok, la obra invita al público a desmontar, entre el absurdo y el humor, los discursos que buscan seducir y manipular desde el poder. Las funciones serán los sábados y domingo hasta el 29 de noviembre en Casa Cultural Haciendo Pueblo.

La puesta en escena es habitada por una delegación de funcionarios y diplomáticos de la Serenísima República de Cred, encargados de llevar a cabo una conferencia propagandística de reclutamiento. A través del absurdo, la sátira política y una puesta en escena que parodia las instituciones del poder, estos personajes encarnan la cara más seductora de la manipulación oficial. Detrás de sus discursos perfectos, se esconde alguien que buscará que el público descubra la verdadera naturaleza de un régimen que ofrece felicidad a cambio del silencio.

Frente a una coyuntura nacional y global donde mantener el poder es más importante que el bien común y la impunidad se ha hecho normal, surge la necesidad urgente de plasmar en escena una preocupación de lo que podríamos llegar a ser y lo que ya somos. Mediante sus personajes satíricos que encarnan el autoritarismo, el conservadurismo, la manipulación y el utilitarismo, se mostrarán situaciones muy cercanas. Sin embargo, gracias a la colectividad estos personajes logran ser desmantelados, rescatando la importancia de la unión social ante las situaciones adversas.

La propuesta inicia su recorrido en Lima Norte gracias a la gestión comunitaria y el soporte de la asociación cultural Haciendo Pueblo, con miras a extender la itinerancia a otros distritos de la capital y diversas regiones del país. Además, el dispositivo de la conferencia escénica permite al proyecto un encuentro más cercano con los espectadores; enfatiza la esencia convivial del hecho teatral y su naturaleza como acontecimiento que ocurre en el aquí y el ahora

“Este proyecto es un camino para encarar y responder -desde la escena- la imaginación y el humor a temores, sospechas y certezas compartidas sobre el Perú y el mundo contemporáneo”, nos dice el dramaturgo y director de la obra Renzo García Chiok.

“En un entorno donde son tan comunes el cinismo, la resignación, la evasión y el aislamiento apostamos por el cuestionamiento, la organización colectiva, y la esperanza de que el presente que nos ha tocado vivir no es la única alternativa”. continúa el director.

Forma parte del elenco: Daniella Huamán, Kristel Alza, Mariafé Toledo, Gabriel Rubio, Camila Barrantes y Hector Montoya.

Cred es un proyecto universitario autogestionado del cierre de la carrera de Artes Escénicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC). Forman parte del equipo: Carolina Diaz, Kristel Alza, Adriana Cussianovich, Mariafé Toledo, Daniella Huamán y Gabriel Rubio.

FUNCIONES DE CRED: UNA ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA LA FELICIDAD

Temporada: del 7 al 29 de noviembre, sábados y domingos a las 6:00 p.m. *Los días 21 y 22 de noviembre no hay función

Lugar: Casa Cultural Haciendo Pueblo

Dirección: Jr. Puerto Príncipe 115 Comas

Entrada General: 35 soles

Entrada estudiantes: 27 soles

Entrada Vecino Lima Norte: 25 soles

Entrada adulto mayor y CONADIS: 25 soles





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