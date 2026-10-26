El Ballet Municipal de Lima anunció el regreso de “Cascanueces”, uno de los espectáculos tradicionales de la temporada navideña, que se presentará del 4 al 27 de diciembre de 2026 en el Teatro Municipal de Lima, ubicado en el Cercado de Lima. La puesta en escena contará con 20 funciones y entradas desde S/ 20.

La producción, realizada en coproducción con la Municipalidad Metropolitana de Lima, reunirá a más de 100 artistas y ofrecerá seis funciones especiales con acompañamiento de orquesta y coro en vivo, como parte del cierre de la temporada artística del año.

Cascanueces ofrecerá 20 funciones por Navidad en Lima

La nueva temporada permitirá al público disfrutar de la historia de Clara, una niña que recibe un muñeco Cascanueces como regalo durante la noche de Navidad. El juguete cobra vida y la conduce a un mundo de fantasía, donde ambos deberán enfrentarse al Rey Ratón y su ejército.

Durante su aventura, los protagonistas atravesarán el Reino de las Nieves y llegarán al Reino de los Dulces, escenario de diversas danzas y personajes que forman parte de esta obra del ballet clásico.

La puesta en escena contará con la música del compositor ruso Piotr Ilich Tchaikovsky, cuya partitura acompaña los diferentes momentos de esta historia navideña.

Seis funciones tendrán orquesta y coro en vivo

Una de las principales características de la temporada 2026 será la realización de seis presentaciones especiales con la Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal de Lima y el Coro Música para Crecer.

Estas funciones se desarrollarán los días 12, 13, 18, 19, 23 y 25 de diciembre, permitiendo que el público disfrute de la interpretación musical en vivo durante la representación del ballet.

El espectáculo reunirá a primeros bailarines, solistas, integrantes del cuerpo de baile y pequeños intérpretes, acompañados de escenografía y vestuario diseñados para recrear los escenarios de la historia.

Ballet Municipal de Lima celebra 38 años de Cascanueces

El Ballet Municipal de Lima presentó por primera vez esta producción en 1988, por lo que en 2026 se cumplen 38 años desde su incorporación al repertorio navideño de la compañía.

Desde entonces, la obra forma parte de las actividades culturales que se desarrollan cada diciembre en la capital y ha convocado a distintas generaciones de espectadores.

De acuerdo con la organización, “Cascanueces” constituye la producción de mayor envergadura de la compañía, debido a la participación de más de 100 artistas en escena y a los recursos escénicos empleados para representar la historia.

¿Cuánto cuestan las entradas para Cascanueces 2026?

Las entradas para las presentaciones de “Cascanueces” en el Teatro Municipal de Lima están disponibles desde S/ 20, según la información proporcionada por el Ballet Municipal de Lima.

Los boletos podrán adquirirse mediante la plataforma Teleticket y en la boletería del teatro, ubicado en jirón Ica 377, Cercado de Lima.

La temporada se desarrollará entre el 4 y el 27 de diciembre y está recomendada para espectadores a partir de los 2 años.

Con esta producción, el Ballet Municipal de Lima cerrará su programación de 2026 con una propuesta dedicada a la danza clásica y a las celebraciones de Navidad.