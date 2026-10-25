Especialistas del Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima) descubrieron más de 15 estilos de papel tapiz histórico en el interior de la Quinta Heeren, conjunto monumental ubicado en Barrios Altos, en el Cercado de Lima.

Los diseños permanecieron ocultos durante décadas bajo capas de pintura moderna y fueron identificados durante los estudios destinados a elaborar el expediente técnico para la futura restauración del inmueble, informó la Municipalidad Metropolitana de Lima.

¿Cómo descubrieron el papel tapiz original de la Quinta Heeren?

Los especialistas en conservación realizaron un procedimiento denominado calas estratigráficas, que consiste en examinar cuidadosamente las diferentes capas de pintura y otros acabados presentes en los muros de una edificación histórica.

Con ayuda de bisturíes, retiraron pequeñas secciones de los revestimientos modernos hasta encontrar los papeles decorativos antiguos que permanecían debajo.

Este trabajo permitió reconocer distintos diseños, materiales y estados de conservación. También se identificaron estilos correspondientes a diferentes periodos dentro de un mismo ambiente.

Luis Martín Bogdanovich, arquitecto y gerente de Prolima, explicó que estas intervenciones permiten reconstruir los cambios que experimentó el inmueble a lo largo de su historia.

“Obtenemos información muy detallada para conocer a cabalidad la evolución del inmueble y garantizar su adecuada restauración”, señaló el funcionario.

Uno de los diseños aparece en una fotografía de 1906

Uno de los resultados más importantes de la investigación fue la identificación de un papel tapiz que coincide con el registrado en una fotografía publicada en julio de 1906 por la revista Actualidades.

La imagen fue tomada durante una reunión de la legación de Estados Unidos realizada en la Quinta Heeren, que en aquella época albergó representaciones diplomáticas extranjeras.

La coincidencia entre el material encontrado en los muros y el registro fotográfico proporciona una referencia documental sobre la decoración de los ambientes a comienzos del siglo XX.

Para desarrollar el expediente técnico, Prolima también revisa documentos históricos, publicaciones periodísticas y archivos fotográficos que permitan conocer los cambios arquitectónicos y decorativos del conjunto.

Quinta Heeren: un conjunto monumental construido a fines del siglo XIX

La Quinta Heeren fue construida entre 1880 y 1890 por encargo del ciudadano alemán Óscar Heeren.

El conjunto es considerado uno de los primeros desarrollos residenciales de su tipo en Lima y se caracterizó por sus calles interiores, jardines y edificaciones de inspiración europea y oriental.

Durante la primera mitad del siglo XX, sus ambientes acogieron representaciones diplomáticas de Francia, Bélgica, Alemania, Estados Unidos y Japón.

Su importancia arquitectónica y urbana motivó su declaración como Monumento Histórico en 1972, según la información oficial de la Municipalidad de Lima.

Teófilo Castillo tuvo un taller en la Quinta Heeren

La historia del inmueble también está vinculada con el desarrollo artístico de Lima.

Entre 1906 y 1916, el pintor peruano Teófilo Castillo mantuvo un taller de dibujo y pintura en la quinta. Durante ese periodo elaboró un óleo en el que representó los jardines y árboles del conjunto residencial.

El espacio también es recordado por haber albergado una de las primeras instalaciones de tenis del país, señalada en las reseñas históricas como la primera cancha de tenis del Perú.

Asimismo, contó con un zoológico dentro de sus instalaciones, otro de los elementos que formaron parte de su historia durante las primeras décadas del siglo XX.

¿En qué etapa está la restauración de la Quinta Heeren?

El descubrimiento de los papeles tapiz forma parte de la elaboración del expediente técnico que permitirá definir las intervenciones de restauración.

Actualmente, Prolima también evalúa las piezas de carpintería y la fachada del edificio principal.

Posteriormente, se incorporarán estudios especializados de arqueología, evaluación estructural y paisajismo, necesarios para comprender el estado de conservación del conjunto y establecer los trabajos correspondientes.

El hallazgo no significa que la restauración integral de los interiores ya haya concluido. Los estudios permitirán determinar cómo recuperar los elementos históricos sin alterar sus características patrimoniales.

Municipalidad de Lima adquirió el inmueble en octubre de 2025

La Municipalidad Metropolitana de Lima concretó la adquisición de la Quinta Heeren en octubre de 2025, a través de Prolima, como parte de su programa de recuperación del patrimonio del Centro Histórico.

La comuna anunció entonces un proyecto que comprende la restauración de los 13 bloques de inmuebles, la recuperación de jardines y áreas verdes, así como la implementación de espacios destinados a actividades culturales y vecinales.

La propuesta busca que el conjunto monumental vuelva a integrarse a la vida urbana de Barrios Altos y ofrezca servicios turísticos y culturales abiertos a la ciudadanía.