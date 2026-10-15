Yero Chuquicaña vuelve a ocupar las filas de las librerías, esta vez con su última producción que conjuga la ciencia ficción y la parodia. Conversa con Correo sobre su nuevo libro “Cosas por las que no voy a disculparme”, una obra que será presentada el 17 de octubre es la presentación en librería Fabla Salvaje a las7:00 p.m.

Aquí la entrevista.

El título es bastante peculiar ¿Por qué Cosas por las que no voy a disculparme? Más que hablar de mí mismo, el libro es un descarado ejercicio de ficción, metaficción, parodia y otros híbridos. En Cosas por las que no voy a disculparme dejo de lado la anécdota casual, que solía ser el punto de partida de mis primeros cuentos, y decido contar historias sin pensar en los límites, ni en los filtros, ni en la culpa. He allí, creo, el porqué del título: los temas no se contienen.

¿Quieres decir que este es un libro controversial? Sí y no. Lo que puedo asegurar es que, en su mayoría, es un libro divertido. A diferencia de mis títulos anteriores, este nuevo no se mide al momento de burlarse de muchas cosas o de hacer referencias que podrían ser consideradas una blasfemia en la literatura; y, sin embargo, mantiene correspondencia con todo el trabajo narrativo que he desarrollado hasta la fecha. Sigue siendo tan Yero como siempre, desde la portada.

Asumiendo que sí hay espacio para la polémica, ¿Qué clase de historias encontraremos? De todo un poco, para todos los gustos: el primer superhéroe peruano en la era del streaming con la debilidad más ridícula; la aparición masiva de gente que se viste y actúa como animales (therians); clubes clandestinos de gente ebria que se reúne para pelear y ganar dinero por Yape; y un país enloquecido que sabotea los comicios electorales de este año dibujando un improbable símbolo de rebeldía en sus cédulas. Ese tipo de historias.

Cuando dices “este año”, ¿te refieres a que los cuentos tienen lugar en 2026? Sí, es un 2026 alternativo. Un Perú muy parecido al que habitamos en este momento, donde la fama repentina y la estupidez van de la mano. Pero en mi libro todos están hartos de este país, como yo, y los individuos operan bajo sus propios criterios, muchas veces sin medir las consecuencias.

¿En qué momento decidiste que este libro debería ser una parodia del Perú y no un trabajo “serio”? En el momento en que me encontré a mí mismo tirado en mi sillón consumiendo basura compulsivamente desde mi teléfono y dejé de preocuparme por todo. Sabía que había tocado fondo y que mis reservas de dopamina se habían agotado. En respuesta, en vez de escribir un simple cuentario disfrazado de denuncia social, decidí que la mejor manera de abordar aquello que me fastidiaba era a través del humor, de la exageración y la espontaneidad.

Entonces, ¿tu principal fuente de inspiración esta vez fue el internet? Sí, como punto de partida. Pero para llevar las situaciones de los cuentos hacia donde deseo, me valgo mucho de mi propia experiencia de vida: la gente con la que me cruzo, las conversaciones que tenemos, la música que escuchamos, las películas que vemos. Aún puedo decir, sin temor a equivocarme, que mi más grande inspiración viene siempre de la gente que comparte su tiempo conmigo.

Perfil. Es licenciado en Literatura por la UNSA. Ganó el Premio Nacional de Literatura en 2017 y recibió la Medalla de Honor del Congreso de la República en 2021.