El club Alianza Atlético de Sullana ya tiene casi completo su equipo para su participación en el campeonato de la Liga 1-2026 y la Copa Sudamericana. Esta última, a decir de su presidente, la jugará en la capital de la República.

Así lo dio a conocer el mandamás Lander Alemán, en diálogo con la página virtual Entérate desde Sullana, y los refuerzos que estarían por llegar a Sullana para la pretemporada.

EN LIMA

“ Lo ideal hubiese sido que la fase preliminar de la Copa Sudamericana ante Real Garcilaso, lo jugáramos en Trujillo, pero, al parecer, el Estadio Mansiche será cerrado por un año por trabajos de remodelación y no habrá programación en ese recinto deportivo ”, indicó.

Más adelante, indicó que “el partido contra Garcilaso del Cusco sería entre el 3 y 5 de marzo y lo tendríamos que jugar en Lima, aún no conocemos en que estadio. Lo mismo ocurrirá si se clasifica a la fase de grupos, que sería a fines de abril”.

Además, adelantó que los trabajos de pretemporada se iniciarán el día lunes 5 de enero en la Villa Alianza Sullana, bajo la dirección del técnico argentino Federico Urciuoli, teniendo como asistente a Pablo Trento y el preparador físico, Sebastián Landolfi.

REFUERZOS

En cuanto al equipo que también participará en los Torneos Apertura y Clausura del 2026, manifestó que sólo falta contratar un jugador más, aunque no detalló el puesto.

El presidente “Churre” no ha dado a conocer la identidad de los jugadores contratados, pero aseguró que son 6 extranjeros, la mayoría de nacionalidad argentina.

Hasta el momento han renovado contrato con el club Daniel Prieto, Sebastián Amasifuén. José Villegas, Eric Perleche, Anthony Gordillo; Stefano Fernández, Juan Quiñones, Jimmy Pérez y Guillermo Larios.