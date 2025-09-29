Alianza Lima complicó seriamente sus aspiraciones en el Torneo Clausura 2025 al perder 2-1 frente a Cienciano en Cusco, por la fecha 11.

Con este resultado, los íntimos quedaron a nueve puntos del líder Universitario, cuando restan solo siete jornadas para el final del certamen.

A los 11 minutos del encuentro, Alejandro Hohberg abrió el marcador con un cabezazo, y poco después el defensa Valoyes amplió la ventaja con otra acción aérea tras un tiro libre, en una jugada que generó polémica y fue reclamada por los jugadores blanquiazules.

A los 35 minutos, fue expulsada Carlos Zambrano por una fuerte falta. Sin embargo, a los 54 minutos Paolo Guerrero descontó tras asistencia de Eryc Castillo.

Pese a tener un hombre menos, Alianza generó ocasiones para empatar, pero Cienciano respondió con contragolpes peligrosos. En los descuentos, se produjo la segunda expulsión de la noche, esta vez de Eryc Castillo, lo que dejó al equipo con nueve jugadores.

La derrota en Cusco no solo significó perder puntos vitales, sino también quedar prácticamente sin opciones de luchar por el Clausura, aumentando la presión en el plantel íntimo en la recta final del campeonato.