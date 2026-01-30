Este viernes 30 de enero, Alianza Lima enfrenta a Sport Huancayo en su primer partido de la Liga 1 2026, programado para las 12:00 p. m. en el Estadio IPD de Huancayo. Los boletos se agotaron rápidamente y hoy se revenden entre 110 y 115 soles. La Policía Nacional mantiene un operativo de seguridad para controlar el ingreso de los hinchas y evitar incidentes.

A la hora de calentamiento, las barras de ambos equipos ya se encuentran frente al estadio con bombos, tarolas, banderolas y humo de colores, mostrando su entusiasmo por el debut de la temporada.

No obstante, la emoción se ve empañada por un problema en la transmisión: el partido no será televisado debido a deudas pendientes de 1190 Sports con la Liga de Fútbol Profesional Peruana. La decisión se comunicó al delegado del encuentro, Luis Arenas, quien recibió la instrucción de impedir el despliegue de los equipos de transmisión hasta que se firme una adenda que reduzca las fechas de pago y se regularicen los montos atrasados.

El conflicto surge porque los clubes aún no han recibido los pagos de noviembre y diciembre de 2025. La empresa 1190 Sports tiene los derechos de televisación de la Liga 1 desde 2023, tras firmar un contrato con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), pero hasta ahora no ha cumplido con todas sus obligaciones.

La FPF había buscado que los clubes reciban los pagos correspondientes a enero con la promesa de abonar lo pendiente de meses anteriores más adelante. La Liga, sin embargo, decidió mantener su postura firme, lo que deja a los hinchas sin la transmisión oficial del esperado duelo.