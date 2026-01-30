Alianza Lima inició con el pie derecho la Liga1 Te Apuesto 2026 al vencer 2-1 a Sport Huancayo en condición de visitante, en el estadio IPD Huancayo, por la primera fecha del Torneo Apertura.

El encuentro se disputó sin transmisión oficial de televisión y representó un exigente reto para los blanquiazules en la altura.

El conjunto dirigido por Pablo Guede se adelantó en el marcador a los 37 minutos con un penal convertido por el capitán Paolo Guerrero. Sin embargo, en los descuentos del primer tiempo, Nahuel Luján (45+2’) anotó de cabeza el empate parcial para el Rojo Matador, en una jugada que generó reclamos del cuadro íntimo por una presunta infracción previa.

Cuando el partido parecía terminar igualado, Alan Cantero se encargó de sentenciar el triunfo aliancista al marcar un golazo de tiro libre en el tiempo añadido (90+3’) .

Con este resultado, Alianza Lima suma sus primeros tres puntos en el Apertura y ahora se enfocará en su próximo compromiso: el duelo de ida ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores.