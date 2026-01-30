Por Jerry Bautista

La presencia de Sergio Ibarra en una cancha aseguraba goles. De hecho, ese olfato asesino en el área lo transformó en el artillero histórico del balompié peruano (274 ‘dianas’). Ahora, lejos de los terrenos, el popular “Checho”, embajador de Inkabet, brinda su punto de vista sobre la actualidad del torneo local y de todos sus actores.

Este 2026 se permitirán más extranjeros en la Liga 1 y queda menos espacio para los jugadores locales. ¿Cuán perjudicial es pensando en la selección?

Lo he dicho desde el año pasado. Si ya era demasiado con seis, imagínate con siete. ¿Por qué? Porque con siete extranjeros más los nacionalizados puede haber equipos que tengan una alineación completa del exterior. No estoy en contra de que vengan, pues yo fui extranjero hasta que me nacionalicé, pero me parece que estamos afectando a las divisiones menores y haciendo que no tengamos una reestructuración en la selección. Los clubes van a usar los siete cupos y los chicos de la reserva, que están a un paso de ir a primera, no van a tener oportunidad ni siquiera de estar en lista. Se les pasará la edad y no vamos a tener esa camada que siempre tuvo el Perú.

Vemos que aparecen porteros, defensas, mediocampistas, pero hay un problema con los delanteros. ¿Qué le falta al atacante peruano para dar ese salto a la primera división?

Cuando yo jugaba, por equipo, por lo menos, había tres delanteros peruanos. Se competía mucho con ellos, había poco extranjero. Hoy en día, los clubes traen más delanteros extranjeros y algunos hasta tienen dos o tres para ser “9”. Los chicos no tienen oportunidad, por eso Goicochea tuvo que irse a Platense y varios debieron salir a rebuscarla afuera, pues no tienen cabida y los mismos técnicos o dirigentes prefieren el exterior. Así, se quedan sin espacio los que están formándose en las divisiones menores. Tenemos a Valera en la “U”, Guerrero o Ramos en Alianza, el “Cholito” Ávila en Cristal, pero no nuevos atacantes nacionales.

De otro lado, algunos equipos lejos de Lima aciertan con sus fichajes en delantera; mientras que en los clubes grandes no hay esa efectividad. ¿La presión hace tanta diferencia?

Por su puesto. No es lo mismo hacer goles en un equipo grande que en uno, digamos, de media tabla. Por ejemplo, los mayores goleadores hoy en día están saliendo de las alturas, como Facundo Callejo de Cusco FC, y se muestran más en provincia porque no hay la presión de jugar en un grande. Yo tuve la suerte de pasar por Universitario, Municipal o Sport Boys, que son equipos históricos, y se notaba la diferencia a cuando jugué en Sullana, Aurich, Cienciano y otros equipos. Como delantero, tienes la obligación de hacer goles, pero con la prensa y la hinchada, siempre te va a dar una presión distinta. Y posiblemente eso es lo que pasa. En estos cuadros tienes que salir campeón sí o sí todos los años, llegar a grupos de la Libertadores y si ya estás ahí, pasar a la siguiente instancia.

Alex Valera, pese a ser figura en la “U”, es resistido por su ausencia en la selección. ¿Qué opinas de estos comentarios?

En su momento, los dirigentes y el técnico de la selección dijeron que tenía un problema familiar. Cuando salta eso, no te puedes meter, porque no sabes lo que pasa ni convives con él. Tal vez es un problema muy serio. El tema es que Valera es el mejor delantero peruano actualmente, porque Paolo Guerrero, con 42 años, si bien hizo muchos goles, en la selección sí le va a costar por la edad, más allá de la calidad. Alex debe meterse en la cabeza que es el delantero que necesita Perú y enfocarse en ser titular para el proceso clasificatorio al Mundial 2030.

Finalmente, al igual que tú, Guerrero y Barcos están superando la base cuatro jugando en primera. ¿Cómo los ves?

Me retiré a los 41 años, haciendo goles, porque estaban saliendo muchos chicos y uno se tiene que dar cuenta en qué momento irse. Por más que siga anotando, no es lo mismo hacer goles que correr. El físico es una cosa y el talento es otra. Físicamente, más allá de que me cuidaba y me preparaba, llegué a una edad en la que friccionaba con chicos de 23 o 24 años, y hay una diferencia. No me tumbaban nunca cuando me chocaban, ja, ja, ja, pero sí se sentía el trajín de los 90’. Pienso que Paolo está preparado, lo vi muy bien en los amistosos, aunque no sé si para 90, por eso trajeron a Girotti. A veces a esta edad hay lesiones musculares, ojalá que no tenga ningún problema y se retirará bien. Y Hernán, decidió irse a provincia y a la altura. Yo terminé en altura también, los últimos cuatro años, sabía que me adapto bien y que iba a correr menos, porque los rivales van a defenderse más que atacar, así que me iba a quedar en el área. En Huancayo hice 31 goles y creo que eso pensó el “Pirata”. Entre Paolo y Barcos puede estar el segundo goleador detrás de Callejo.