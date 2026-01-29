Durante su participación como invitado en el programa Más Espectáculos, Edson Dávila confirmó que Jazmín Pinedo rechazó la posibilidad de convertirse en conductora de América hoy, espacio que regresa a las pantallas el próximo lunes con una nueva temporada.

El también conocido como‘Gisel llegó al set para promocionar el inicio de la temporada 2026 del magacín y, en medio de la conversación sobre la nueva figura que se sumará al programa, dejó entrever que la ‘Chinita’ había sido considerada. Ante ello, respondió de manera directa: “Tú no vas a ser porque no has querido”, comentario que sorprendió a la conductora.

La revelación refuerza las versiones que señalaban a Jazmín Pinedo como una de las principales opciones para asumir la conducción del renovado América hoy. Sin embargo, la propuesta no se concretó y la presentadora optó por mantenerse en Más Espectáculos.