Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, manifestó su incomodidad luego de conocer el bajo rendimiento en taquilla de su reciente película Así no juega Perú.

El artista consideró que la cinta no tuvo un trato adecuado en las salas de cine y señaló que la situación lo ha llevado a replantearse su permanencia en el país.

En declaraciones a Trome, el humorista expresó su molestia con frases directas: “Me iré del Perú, aquí sabotean al artista” . También cuestionó lo que considera una falta de respeto a su trayectoria y a la de sus colegas.

“No es justo que nos hagan esto, es una falta de respeto a nuestra trayectoria... No es posible que entre peruanos nos saboteemos de esta manera” , sostuvo.

Pese a sus críticas, Melcochita descartó iniciar un reclamo formal por lo ocurrido.

“Uno se queja y se ríen de nosotros. Aquí hay mucha argolla, no solo en el cine, también en la música. Por eso en las radios apoyan pura porquería”, afirmó.

Melcochita también dejó en claro que la producción no logró recuperar la inversión prevista.