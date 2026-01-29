Hombres G regresará a Lima para ofrecer un concierto el próximo 29 de octubre en el Estadio Nacional, donde celebrará más de cuatro décadas de trayectoria musical junto a miles de fanáticos.

El show forma parte de su gira internacional “Los Mejores Años de Nuestra Vida”, que reafirma la vigencia y el fuerte vínculo del grupo con Latinoamérica.

Este tour marca una nueva etapa para la banda, acompañada por el estreno de un largometraje documental del mismo nombre, que recorre su historia, su energía en los escenarios y la amistad que ha sostenido al grupo desde sus inicios.

Con su formación original intacta, David Summers, Rafa Gutiérrez, Dani Mezquita y Javi Molina continúan convocando multitudes y haciendo cantar a varias generaciones con canciones que se han convertido en himnos del rock en español, como “Devuélveme a mi chica”, “Te quiero”, “Venezia” y “Marta tiene un marcapasos”.

Ahora, su regreso al Estadio Nacional promete una noche cargada de nostalgia, energía y celebración. La preventa de entradas se realizará los días 4 y 5 de febrero, desde las 10:00 a. m., a través de Teleticket, con hasta un 15 % de descuento con tarjetas Interbank.