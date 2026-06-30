El corredor José Manuel Quispe se coronó ayer como campeón absoluto de la Ibarra SkyRace en Ecuador, logrando un triunfo histórico. Su compañera de equipo, la cajamarquina Rosalía Zegarra, conquistó un reñido tercer lugar, logrando así que el team CIVA Endurance Club flameara la bandera del Perú en lo más alto del podio internacional en tierras ecuatorianas.

José Manuel Quispe, natural de Arequipa, ratificó su gran momento deportivo al imponerse con autoridad ante una élite internacional en un circuito altamente técnico y exigente, registrando un tiempo oficial de 1 hora, 57 minutos y 26 segundos en la prueba de 20 kilómetros.

Por su parte, Rosalía Zegarra, de Cajamarca, volvió a demostrar su casta de guerrera al colgarse la medalla de bronce con una marca de 2 horas, 31 minutos y 01 segundo, consolidando la presencia de la delegación peruana entre lo más selecto del circuito Skyrunner World Series.

“Cumplimos el objetivo por el que tanto trabajamos. Sabíamos que Ecuador sería durísimo, pero la estrategia funcionó a la perfección. Este triunfo va para todo el Perú y nos llena de confianza para lo que viene en la UTCB 2026, donde buscará el tetracampeonato”, señaló un emocionado José Manuel Quispe tras cruzar la meta.

Ahora ambos atletas buscarán revalidar sus títulos en la Ultra Trail Cordillera Blanca (UTCB) 2026 en Huaraz, competencia que nuevamente será parte del Merrell Skyrunner World Series con una nueva ruta, la Skyrace Extreme, una ruta diseñada especialmente para el circuito mundial que en su recorrido llegará a casi 5000 metros de altura atravesando tramos de alta montaña y vía ferrata. Actualmente Quispe se encuentra en la segunda posición del ranking mundial y Zegarra es tercera.

Resultados Oficiales - Podios de la Competencia

Categoría Absoluta Varones:

· 1° Lugar: José Manuel Quispe (Perú - Merrell / CIVA) — 1:57:26

· 2° Lugar: Daniel Izquierdo (España - OS2O) — 2:01:49

· 3° Lugar: Joaquín López (Ecuador - Kailas FUGA) — 2:02:44

Categoría Absoluta Damas

· 1° Lugar: Amanda Nilsson (Suecia - Hoka) — 2:26:30

· 2° Lugar: Blanca Llumiquinga (Ecuador - Kailas FUGA) — 2:30:02

· 3° Lugar: Rosalía Zegarra (Perú - Merrell / CIVA) — 2:31:01