Las selecciones de Austria y Jordania se enfrentarán este martes 16 de junio por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026.

El encuentro representa una oportunidad importante para ambos equipos, que aspiran a sumar puntos desde el inicio de la fase de grupos y mantenerse en la pelea por uno de los boletos a los octavos de final.

Con Argentina como principal favorita de la zona y Argelia como otro rival de cuidado, el debut adquiere una relevancia especial para austríacos y jordanos.

¿A qué hora juega Austria vs. Jordania?

País Hora Perú 11:00 p.m. Colombia 11:00 p.m. Ecuador 11:00 p.m. Bolivia 12:00 a.m. (miércoles) Venezuela 12:00 a.m. (miércoles) Chile 12:00 a.m. (miércoles) Argentina 1:00 a.m. (miércoles) Uruguay 1:00 a.m. (miércoles) Austria 6:00 a.m. (miércoles) Jordania 7:00 a.m. (miércoles)

¿Dónde ver Austria vs. Jordania EN VIVO?

Según la programación difundida para Perú, el partido será transmitido por DSports.

Asimismo, podrá seguirse mediante DGO y las plataformas digitales autorizadas para la cobertura del Mundial 2026.

Austria quiere consolidar su crecimiento internacional

Austria llega al Mundial 2026 después de varios años de evolución futbolística que le han permitido competir con mayor regularidad en torneos internacionales.

La selección europea ha construido una identidad basada en la intensidad, la presión alta y el orden táctico, características que la han convertido en un rival incómodo para equipos de mayor tradición.

El combinado austríaco aspira a superar la fase de grupos y demostrar que puede competir de igual a igual frente a selecciones históricas del fútbol mundial.

Una victoria en el debut le permitiría afrontar con confianza los próximos compromisos ante Argentina y Argelia.

Jordania disputa uno de los momentos más importantes de su historia

Para Jordania, la participación en el Mundial 2026 representa uno de los mayores hitos deportivos de su historia.

La selección asiática ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años y llega al torneo con la ilusión de convertirse en una de las revelaciones de la competencia.

Su fortaleza colectiva, disciplina táctica y capacidad para competir en partidos cerrados son algunas de las virtudes que intentará explotar frente a Austria.

Los jordanos saben que sumar en la primera jornada podría resultar determinante para mantener vivas sus opciones de clasificación.

Un partido que puede marcar el rumbo del Grupo J

Aunque Argentina aparece como favorita para liderar el grupo, el segundo cupo a los octavos de final se presenta abierto.

Austria, Argelia y Jordania parten con posibilidades de pelear por esa plaza, por lo que cada punto tendrá un valor significativo.

En ese contexto, el duelo entre austríacos y jordanos podría convertirse en uno de los partidos más importantes de la primera jornada del Grupo J.