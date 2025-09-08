El cuadro de Barza Trujillo venció 1-0 a Juventud Sport Trujillo, en el Estadio Chan Chan, y marcha imparable en la Segunda División de la Liga Deportiva Distrital de Fútbol de Trujillo.

Sobre los 26 minutos, apareció Johan Rojas para conectar el balón con golpe de cabeza y anotar el tanto de la victoria para el cuadro que dirige Lee Andonaire.

Con este triunfo, Barza Trujillo suma 9 puntos y se consolida como puntero de la serie B.

Jorge Quezada, presidente de Barza Trujillo, destacó el accionar de sus muchachos y tienen como objetivo llegar a la Primera División del fútbol trujillano.

En otros resultados: Deportivo PJ 4-1 Juventud Peruana, Inca Club 4-1 Los Pumas, Mariano Santos 10-0 E.F.D. Real Trujillo, HML Training 3-1 Olimpo, Sport Ruby 3-2 Juventud Audax, Sport Talara 3-3 Escuela Alianza Libertad, Atlético Medellín 8-0 Independiente F.C., Villa del Mar 9-0 P.S.G., C.D. Libertad F.C. 2-0 ProDiversa Perú y Sevilla Trujillo 1-1 Sashi F.C.