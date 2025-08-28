El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) confirmó en segunda y última instancia administrativa una sanción contra el Club Alianza Lima, tras el apagado de las luces en el Estadio Alejandro Villanueva durante la final de la Liga1 Betsson 2023.

La Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC) impuso una multa de 450 UIT, equivalente a S/ 2 407 500, al considerar que el club apagó, “sin justificación y de manera no coordinada”, la iluminación principal del campo y las tribunas de Matute, “exponiendo a un riesgo injustificado a más de 26 mil asistentes”.

El hecho ocurrió el 8 de noviembre de 2023, al término del encuentro que definía el campeonato nacional. Según la resolución, la medida vulneró lo establecido en el artículo 47.1 del Reglamento de la Liga1 Betsson 2023, que exige mantener la iluminación artificial hasta la evacuación completa del recinto deportivo.

También infringió el artículo 70.2 del Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que obliga a los clubes organizadores a garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad vigentes.

La Sala precisó que la decisión fue adoptada “sin coordinar con las autoridades presentes”, entre ellas la Policía Nacional, la Fiscalía y los representantes de la FPF, “quienes incluso solicitaron restablecer la luz, a lo que el club se negó”.

El organismo indicó que esta acción generó un apagón generalizado, “que expuso a los asistentes a condiciones de inseguridad, favoreciendo hechos como el lanzamiento de bengalas encendidas e intentos de invasión del campo de juego”.

Además de la sanción económica, el Indecopi ordenó una medida correctiva. “Como medida correctiva, se ordenó que el Club Alianza Lima capacite a su personal y directivos en protocolos de seguridad para espectáculos deportivos, bajo la supervisión de una entidad especializada, y adopte mecanismos internos de control que aseguren el cumplimiento estricto de la normativa en futuros eventos”, se detalla en la resolución.

Finalmente, el ente regulador dispuso que el club emita un nuevo pronunciamiento sobre el encendido y lanzamiento de bengalas al estadio, “lo que podría derivar en una multa adicional a la ya impuesta”.