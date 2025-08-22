La Dirección de Fiscalización del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), por encargo de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, abrió una investigación a la empresa Oncosalud.

El objetivo es verificar que los compromisos ofrecidos en la publicidad de su producto Oncoplus, difundida a través de diferentes plataformas de comunicación, se cumplan en favor de los usuarios.

El organismo precisó que la supervisión de la aplicación de las pólizas oncológicas corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud). Sin embargo, recordó que, conforme a lo dispuesto en la Ley de Represión de la Competencia Desleal, la publicidad realizada por los proveedores de este tipo de servicios debe ajustarse al Principio de Veracidad.

En esa línea, Indecopi subrayó que las empresas no pueden incurrir en prácticas de engaño que lleven a error a los consumidores respecto a las características reales de sus productos o servicios.

La institución también señaló que, en el marco de esta fiscalización, si se detecta alguna irregularidad en la información publicitada por Oncosalud, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal está facultada para iniciar un procedimiento administrativo sancionador.

“De ser el caso podría imponerse una sanción que podría comprometer el pago de una multa de hasta 700 UIT, es decir, más de 3 millones de soles”, refirió la entidad.