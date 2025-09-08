Carlos A. Mannucci no pudo ante Bentín Tacna Heroica e igualaron 3-3, en el Estadio Mansiche, por la fecha 8 del Grupo A del Campeonato de la Liga 2 Caja Cusco.

De ida y vuelta

Cuando se jugaban los 5 minutos apareció el extremo Sebastián Enciso para habilitar al delantero Mauricio Malpartida, quien no perdonó dentro del área y de un derechazo venció la resistencia del arquero tricolor Francisco Casanova para anotar el primer tanto para el cuadro tacneño.

El cuadro trujillano buscaba la paridad y lo encontró sobre los 19′ cuando el volante Javier Núñez aprovechó un error de la defensa tacneña para conectar el balón con el pie izquierdazo y enviarlo al fondo del arco de Michael Sotillo. Era el 1-1.

Sobre los 31′, el ariete Kléiber Palomino buscó sorprender al golero Casanova, quien tuvo que exigirle al máximo para evitar la caída de su valla.

Cuando se jugaban los 34′, el uruguayo Gonzalo Rizzo eludió a tres futbolistas de la escuadra de Tacna, le pegó un derechazo y Sotillo se encargó de ahogarle el grito de gol. Y en la siguiente jugada, otra vez Sotillo salvó su pórtico al sacar una mano salvadora para evitar que el balón que fue conectado de un cabezazo de Christian Valladolid termine al fondo de la red.

Fuerzas parejas

En la parte complementaria, a los 49′, apareció Sebastián Enciso de contragolpe y de un derechazo se encargó de anotar el segundo tanto para el cuadro tacneño.

A los 60′, el carlista Víctor Salazar apareció por el sector izquierdo para enviar un centro al corazón del área y la defensa tacneña falló en el despeje del balón. El rebote lo tomó el experimentado Núñez, quien le pegó de derecha para marcar el segundo tanto del cuadro trujillano. Era el 2-2.

Cuando el cotejo se puso de ida y vuelta, sobre los 67′, en una jugada dividida entre Núñez y John Fajardo, el esférico le terminó chocando en la mano al capitán del cuadro de Bentín Tacna Heroica. El árbitro Kevin Ortega cobró penal para los tricolores.

El volante Núñez tomó el balón, le pegó y el cuidavallas Sotillo le atajó el remate.

Y a los 80′, el volante Enciso le puso un pase en profundidad para Marlon Torres, quien ante la salida de Casanova le pegó de izquierda para anotar el tercer tanto para Bentín Tacna Heroica.

Sobre los 89′, el mediocampista Víctor Valdez le dejó el codo en la cara al tricolor Adrián Beltrán. El réferi Ortega le mostró la cartulina roja.

Y en la última jugada del partido, a los 98′, el volante argentino Fernando Godoy sacó un centro y en el área Salazar conectó el balón con golpe de cabeza para habilitar a Pablo Míguez, quien le pegó al esférico de derecha para poner el 3-3 final.

Así marchan

FC Cajamarca marcha líder del Grupo A con 11 puntos. Luego, le siguen Bentín Tacna Heroica (10), Deportivo Moquegua (9), Mannucci (8) y Universidad César Vallejo (7).