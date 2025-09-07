El “Rey de Copas” está de regreso en la ciudad de Trujillo. José Ramírez Cubas fue presentado como jefe de la Unidad Técnica de la Universidad Privada de Trujillo (UPRIT) y tendrá la misión de buscar a los nuevos valores para el equipo de fútbol y así competir en torneos locales, regionales y nacionales.

“Agradecer a Jorge Velásquez, es una linda oportunidad. Vamos a empezar un reto lindo con el tema de menores y con el equipo de la universidad”, indicó.

PROYECCIÓN

Ramírez Cubas indicó que luego de la reunión que sostuvo con Jorge Velásquez, director deportivo de Alta Competencia de la UPRIT, le manifestó que construirán un Centro de Alto Rendimiento para el trabajo a largo plazo con menores de Trujillo y la región.

“A largo plazo, el local que queda al costado de la universidad será un Centro de Alto Rendimiento. Tendremos una cancha sintética de 105 por 70, tres canchas de fútbol 7 de pasto natural y el próximo año emprenderemos la construcción de siete canchas sintéticas”, remarcó.

Además, el reconocido entrenador tendrá la misión de reclutar a los jóvenes para que se sumen al Centro de Alto Rendimiento.

“Reclutar a los niños y jóvenes que tengan talento en el fútbol, darles hospedaje, alimentación y educación. Además, darle oportunidad a los chicos y jóvenes. Vamos a tratar de hacer nuestro trabajo y camino, y rescatar a muchos jóvenes con talento”, apuntó.

Cabe mencionar que se espera contar con cuatro mil niños y jóvenes para los trabajos en sus canteras.

LABOR

Jorge Velásquez, quien asumió como director deportivo de Alta Competencia de la UPRIT, señaló que no solo van a promover el fútbol, sino el vóleibol, básquetbol y ajedrez.

“Este es un proyecto a largo plazo, de 5 a 10 años. Tendremos un Centro de Alto Rendimiento, con canchas sintéticas y gimnasio”, refirió.

Sobre la incorporación de José Ramírez dijo que “es una persona muy seria y confiamos en el trabajo del profesor”.

También resaltó que van a promover cuatro disciplinas deportivas.

“Vamos a trabajar con fútbol, vóley, básquetbol y ajedrez”, sentenció.