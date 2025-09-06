El pequeño César Samuel Murillo Peña, de 8 años, la viene rompiendo en torneo de menores con la camiseta de Universitario de Deportes de la sede Las Palmeras de Trujillo.

“Samu” Murillo, quien es natural del distrito de Sayapullo (Gran Chimú), juega de atacante por derecha y viene escribiendo su propia historia.

A sus 3 años inició en la Academia Atlético Vélez, dirigida por Luis Vélez, destacando en la Liga Promises, Copa de Oro y Plata, y en Creciendo Trujillo.

Luego pasó por Real Velcus, bajo la dirección de Uriel Vélez, donde también brilló como delantero y sumó títulos como la Superliga Cup y la Liga Promises Trujillo.

En 2024 fue convocado por Universitario de Deportes en su filial trujillana y desde inicios de 2025 entrena oficialmente en su posición habitual. Con los cremas logró el subcampeonato en la Copa Aprender Compitiendo Team 9.23, el campeonato del Torneo de Verano Trujillo City y el subcampeonato de la Copa de Oro TCA, consolidándose como uno de los jugadores más destacados de su categoría.

“Samu” no solo representa a su academia, sino a todo un distrito que por primera vez ve a uno de sus hijos competir y ganar en torneos.