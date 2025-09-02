La escuadra de Barza Trujillo, que dirige Lee Andonaire, marcha imparable en la Segunda División del fútbol trujillano y goleó 5-1 a Sport Ruby. El encuentro se disputó en el Estadio Defensor Taller de Laredo.

Los tantos fueron de Alex Salinas (3), Johan Rojas e Iker Pérez. Con este triunfo, Barza Trujillo suma 6 puntos y se perfila como uno de los favoritos para lograr el ascenso a la Primera División del fútbol trujillano. “Contentos por este triunfo y por el buen accionar de los chicos”, indicó Jorge Quezada, presidente de Barza Trujillo.

Otros resultados de la fecha dos: Atlético Medellín 3-0 Sport Barza Trujillo, HML Training 3-0 Juventud Peruana, P.S.G. 3-1 Deportivo PJ, Villa del Mar 1-0 E.F.D. Olimpo y Juventud Sport Trujillo 4-1 CD Libertad F.C.

Además, ProDiversa 1-0 Juventud Audax, Real Trujillo 5-1 Independiente F.C., Mariano Santos 10-2 Sport Talara, CAR Talentos Trujillanos 6-4 Los Pumas y Sevilla Trujillo 3-2 Inca Club.