Por cuarta ocasión en su historia, la escuadra de Deportivo El Inca del distrito de Chao disputará la etapa nacional y luchará por traer la Liga 2 a la provincia de Virú.

EL RIVAL

El Inca, que irá como La Libertad 3 en los dieciseisavos de final del fútbol macho, se medirá ante ASA F.C., que es de Chancay, que quedó como Lima 2.

El cuadro de Chao, que es dirigido por José Soto, debutará como local, hasta ahora vienen evaluando donde jugarán, si es en Trujillo o en El Milagro.

Luego, la revancha y dónde se jugarán su pase a los octavos de final será en el Estadio Rómulo Shaw Cisneros de Chancay (Lima).

OBJETIVO CLARO

Javier Mendoza, presidente de El Inca, desde inicio de año señaló que se trazaron como objetivo llegar a la final de la Copa Perú y obtener un boleto a la Liga 2.

“El objetivo es claro, llegar a la Liga 2, pero vamos a ir paso a paso”, indicó.

El directivo de El Inca también espera el apoyo no solo de la provincia de Virú, sino también de la región.

“Ahora vamos a representar a La Libertad y esperamos que nos apoyen en esta recta final”, remarcó.

SE REFUERZA

El Inca ya sumó a Diego Pérez, exMunicipal de Pataz, para su plantel de la nacional.

Además, esperan sumar seis jales más para la nacional.