Con la participación de 25 clubes se disputará este año el torneo de la Segunda División de la Liga Deportiva Distrital de Fútbol de La Esperanza, cuyo inicio está previsto para la segunda semana de setiembre.

Luis Flores, presidente de la liga esperancina, indicó que los equipos han sido dividido en cinco series.

“Este año tenemos 25 clubes que lucharán por los dos cupos a la Primera División de La Esperanza del próximo año”, señaló Flores.

Los cuadros participantes en la “Copa Concreto Ken” son Academia La Villa JR, Águilas Juniors, Sport Olivos FC, Deportivo Fortaleza y Madrid Trujillo. También: Mariano Melgar, Botafogo River, C.D. Talleres, Universitario Ediral, Real Olímpico, Unión Sport Ohiggins, Cruzeiro, Unión Indoamérica, Deportivo Brivas y Atleti FBC.

A ellos se suman Cuso Club, Sport Cahuide, Defensor La Villa, CAR Municipal, Deportivo Figueroa, Atlético Marcelo Bielsa, Juventud Bellavista Junior, Star F.B.C., Real Madrid Junior y Alex Trujillo.

El campeón y subcampeón serán premiados con trofeos, medallas y diplomas de honor.