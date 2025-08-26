Deportivo El Inca del distrito de Chao volverá a disputar por segundo año consecutivo la etapa nacional de la Copa Perú y la cuarta en su historia.

El club de la provincia de Virú sumó 6 puntos, se adueñó de la tercera casilla y mantiene vivo el sueño de llegar a la Liga 2.

Con Luis Bardales como entrenador, El Inca sumó 5 puntos en las tres primeras fechas del cuadrangular departamental del fútbol macho. Luego, asumió la dirección técnica José Soto, quien solo logró un punto de nueve posibles.

Refuerzos

Javier Mendoza, presidente de El Inca, destacó que ahora se viene una etapa más dura, con partidos de ida y vuelta, en el camino de traer el fútbol profesional a Virú.

“Logramos la clasificación y que era el objetivo. Ahora, se viene la etapa nacional y hay que reforzarnos. Se viene una etapa difícil, de ida y vuelta, y cualquier cosa puede pasar”, indicó.

El Inca ya estuvo en nacionales de la Copa Perú en los años 2017, 2018 y 2024.