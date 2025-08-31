El “Clásico trujillano” se tiñó de naranja. La escuadra de la Universidad César Vallejo sufrió más de la cuenta para derrotar por 3-2 a Carlos A. Mannucci, en el Estadio César Acuña, y se metió a la pelea por ganar el Grupo A del Campeonato de la Liga 2 Caja Cusco, a falta de tres fechas.

GOLPEA

El “Poeta” dominó las acciones y buscaba el arco tricolor, defendido por el uruguayo Francisco Casanova.

Cuando se jugaban los 32′, el defensa Ángel Romero sacó un pase largo desde la mitad la cancha para Sebastián Cavero, quien controló el balón por la izquierda. Luego, le tocó en corto para el mediocampista Miguel Cornejo, quien pisó el área y sacó un derechazo para vencer la resistencia de Casanova y romper la paridad. Era el 1-0 para el cuadro vallejiano.

Sobre los 43′, el experimentado futbolista Adrián Ascues recuperó un balón en el mediocampo y le puso un pase largo para Guillermo Grández, quien en base a su velocidad ingresó por el sector derecho, envió un centro y en el área apareció Cavero para empujar el balón con la pierna izquierda al fondo de la red y decretar el segundo tanto para los locales.

DE IDA Y VUELTA

En la segunda mitad, a los 47′, el volante carlista Willyan Mimbela de forma infantil le pateó al argentino Fernando Da Rosa. El árbitro Joel Alarcón le mostró la cartulina roja.

El reloj marcaba los 61′ y Grández sacó un zapatazo desde fuera del área y terminó al fondo del arco de Casanova. Era el 3-0 para el “Poeta”.

A los 65′, el vallejiano Joel Quispe terminó chocando con Christian Valladolid y el réferi Alarcón pitó penal. El mediocampista Javier Núñez tomó el balón, lo picó y anotaba el descuenta. Era el 1-3.

En la última jugada, sobre los 93′, el goleador Ítalo Regalado se encargó de marcar el segundo tanto para los tricolores.