La escuadra de Barza Trujillo goleó 13-0 a ProDiversa Perú, en el Estadio Chan Chan, por la quinta fecha del Grupo B de la Segunda División del fútbol trujillano.

En esta ocasión, los futbolistas Matías Mejía y Alex Salinas, quienes anotaron cuatro tantos cada uno, fueron las figuras del cotejo.

“Los muchachos dieron todo en el campo y fecha a fecha van demostrando su buen nivel. En esta ocasión le dimos la oportunidad para que jueguen todo”, indicó Jorge Quezada, presidente de Barza Trujillo.

Por su parte, Salinas, que viaja más de cinco horas desde La Morada (Usquil) hasta Trujillo, dijo que “feliz por los goles y sobre todo por venir a apoyar al equipo”.

En otros resultados: Villa del Mar 1-0 HML Training, Sport Barza Trujillo 12-2 Independiente FC, Inca Club 5-0 E.O.F. Universitario de Deportes, Olimpo 5-2 Deportivo PJ, Sport Talara 2-1 E.F. Real Trujillo, Juventud Audaz 2-0 CD Libertad, Juventud Sport Trujillo 6-2 Sport Ruby, Sashi FC 4-3 CAR Talentos Trujillanos, Atlético Medellín 3-2 Escuela Alianza Libertad, Sevilla de Trujillo 1-1 Los Pumas y P.S.G. 5-1 Juventud Peruana.