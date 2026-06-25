La selección de Brasil conocerá hoy a su rival para los dieciseisavos de final del Mundial 2026, instancia que disputará el próximo lunes 29 de junio en la ciudad de Houston, Estados Unidos. El combinado sudamericano avanzó a la fase eliminatoria y ahora aguarda la definición del Grupo F.

El segundo lugar de esa serie se decidirá este jueves desde las 18:00 horas entre las selecciones de Países Bajos, Japón y Suecia, equipos que llegan con opciones de clasificación en una jornada decisiva para sus aspiraciones mundialistas.

Actualmente, Países Bajos lidera el Grupo F con cuatro puntos, la misma cantidad que Japón, aunque la diferencia de goles favorece a la denominada Naranja Mecánica. Suecia, por su parte, mantiene posibilidades de avanzar dependiendo de los resultados de la última fecha.

El panorama parece favorecer a los neerlandeses, que enfrentarán a Túnez, selección que ya quedó eliminada del torneo. En contraste, Japón tendrá una prueba de mayor exigencia al medirse con Suecia en un duelo directo que podría definir el orden final de las posiciones y, por consiguiente, al próximo adversario de Brasil.