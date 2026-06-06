El plantel de Carlos A. Mannucci ya conoce el calendario que tendrá que afrontar este mes en el campeonato de la Copa de la Liga Caliente 2026. El cuadro tricolor integra el Grupo A junto a la Universidad César Vallejo, de la liga 2; Alianza Atlético de Sullana y Alianza Lima, clubes que militan en la Liga 1.

DEBUT

Los carlistas, que este año tienen en la dirección técnica al uruguayo Mario Viera, recibirán en la primera jornada de la Copa de la Liga Caliente a Alianza Atlético de Sullana. El encuentro está programado para el sábado 13, a la 1:15 de la tarde, en el Estadio Mansiche de Trujillo.

Para esta contienda, el cuadro trujillano saldrá al terreno de juego con sus mejores elementos para intentar sumar de a tres y así pelear por clasificar a los octavos de final.

EXPECTATIVA

En la jornada dos, Mannucci nuevamente será local y se medirá ante Alianza Lima, actual ganador del Torneo Apertura. El cotejo está pactado para el sábado 20 en el Mansiche. Para esta contienda, la presencia del cuadro blanquiazul, que tiene gran hinchada en el norte del país, se espera que el escenario trujillano luzca un lleno de banderas.

También se espera que Alianza, al mando del argentino Pablo Guede, llegue con sus principales figuras como Renzo Garcés, Fernando Gaibor, Jair Vélez, Paolo Guerrero y Eryc Castillo.

DE VISITA

Para cerrar la primera etapa de este novedoso torneo, el tricolor chocará ante la Universidad César Vallejo, en el denominado “clásico trujillano”, el domingo 28, a la 1 de la tarde, en el Estadio César Acuña Peralta, que se ubica en el centro poblado menor de El Milagro (Huanchaco).

El objetivo carlista es ubicarse dentro de los dos primero lugares de la serie A y así avanzar entre los 16 mejores de la Copa de la Liga Caliente.