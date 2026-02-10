El cuadro de Alianza Atlético de Sullana será local este sábado 14 de febrero en el Estadio Mansiche de Trujillo cuando reciba a Alianza Lima, uno de los líderes del Torneo Apertura de la Liga 1. El encuentro está programado para las 8 de la noche y corresponde a la fecha 3.

BUEN MOMENTO

La presencia del cuadro blanquiazul, al mando del argentino Pablo Guede, que tiene como una de sus figuras a Paolo Guerrero, máximo ariete de la selección nacional, genera mucha expectativa para este fin de semana, pues también posee en sus filas al delantero trujillano Luis “Tanque” Ramos y al lateral derecho Luis Advíncula, quien jugó el año pasado en Boca Juniors de Argentina.

A ellos se suma Jairo Vélez, exjugador de la Universidad César Vallejo de Trujillo, y quien es muy querido por el aficionado local.

Alianza Lima llega como puntero del Apertura con 6 puntos y buscará en esta ciudad del norte del país seguir en lo más alto del campeonato local.

ASÍ LLEGA

El cuadro “Churre”, dirigido por el argentino Federico Urciuoli, debutó con un triunfo ante Cusco Fútbol Club por 1-0. Luego, en la jornada 2, cayó ante Los Chankas CYC por 1-0.

Dentro de su plantel destacan los futbolistas Éder Hermoza, Franchesco Flores y el salaverrino Anthony Gordillo, con pasado en el cuadro “Poeta”. Justamente, Gordillo es una de las piezas clave dentro de la oncena sullanera.

A LA VENTA

Para este cotejo se espera un lleno de las graderías del Mansiche y por ello, la directiva del club sullanero ya anunció el precio de las entradas y el punto de venta, a través de la página Teleticket. El costo de los boletos para el sector de butaca es de S/ 164, en occidente de S/ 131, oriente está a S/ 88 y para sur y norte es de S/ 66. Mientras tanto, se conoció que en las boleterías del Mansiche recién se podrán adquirir dos días antes del duelo.