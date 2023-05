En cada rincón del país donde se disputa la Copa Perú, siempre hay historias por contar y en muchos casos, se presentan curiosidades en el torneo más largo del país, que inicia en febrero y concluye en diciembre con un campeón.

A la cancha

En la Primera División de la Liga Distrital de Fútbol de Chao, en la provincia de Virú, en la región La Libertad, se registró un hecho anecdótico, de aquellos que nos regala la Copa Perú, y es que se enfrentaban Deportivo El Inca y Universitario Nuevo Chao, si bien parecí un cotejo normal, sobre los 75 minutos aparecieron en la mitad de la cancha y con carné en mano, los alcaldes de la provincia de Virú y del distrito de Chao, Javier “Gallo” Mendoza Torres y Juan Carlos “Gallito” Soles, respectivamente, que desempolvaron los chimpunes e ingresaron al campo del Estadio Municipal Mar Verde.

Mendoza Torres, burgomaestre de Virú, ya había debutado a los 46 años en el fútbol macho en la cuarta jornada de la Liga de Chao, pero su amigo Juan Carlos Soles volvía al terreno de juego luego de 11 años y con los colores del club de sus amores: Universitario Nuevo Chao. Con el “4″ en la espalda hizo su aparición en el campo de juego Mendoza y con el dorsal “11″ el “Gallito” Soles.

Amigos y rivales

A sus 46 años, el “Gallo” Mendoza nos dice que en el fútbol suelen suceder estos hechos y se mostró feliz por haber enfrentado a Juan Carlos Soles dentro de una cancha de fútbol.

Javier Mendoza, alcalde provincial de Virú, jugó su partido dos en el año.

“Me sorprendió verlo ingresar a Juan Carlos (Soles) y justo cuando estaba por entrar también a disputar mi segundo partido del año con la camiseta del club del cual soy hincha como es Deportivo El Inca. Antes lo había tenido como entrenador en el 2020”, indicó Mendoza Torres.

De otro lado, El Inca ya aseguró su boletó a la fase provincial del fútbol macho.

“Contento por el triunfo del equipo y sobre todo porque se logró el primer objetivo de la temporada que era clasificar a la etapa provincial de la Copa Perú. Ahora, queda esperar y definir el título la próxima semana. Nuestra meta es llevar una etapa nacional a la provincia de Virú y luchar por uno de los cupos a la Liga 2, pero iremos paso a paso”, puntualizó.

Luego de 11 años

El “Gallito” Soles volvió a pisar un campo de juego 11 años después y es que la última vez que jugó fue en la campaña del 2012.

“Desde el 2012 que no pisaba un terreno de juego como futbolista, porque estuve de entrenador y me sentí feliz de volver a jugar con el club Universitario Nuevo Chao donde me inicié”, indicó Soles.

Juan Carlos Soles dirigió en el 2020 a Javier Mendoza en la Copa Perú.

Juan Carlos Soles, quien es alcalde del distrito de Chao, también jugó en clubes como Atlético Chao y Deportivo Camposol. Además, como entrenador campeonó con La Túpac y Universitario Nuevo Chao, y dirigió a Deportivo El Inca en el 2020.

“Tuve la oportunidad de dirigir a El Inca y tuve como futbolista a Javier Mendoza, quien es un gran amigo”, puntualizó.