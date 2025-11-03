Sobre un campo que fue cubierto por un manto blanco de granizo, Unión Minas Centromin, logró su clasificación a la final de la Etapa Nacional de la Copa Perú 2025. El “Rodillo Amarillo”, celebró junto a su gente que llenó las graderías del estadio Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco.

Por la vuelta de la semifinal de la Zona Norte de la Copa Perú jugando en su reducto Unión Minas logró remontar la caída de la ida donde perdió por 2 a 0 en Moyobamba, región San Martín, ayer goleó 4 a 0 y en el global clasificó a la finalísima con el marcador 4 a 2.

Bien planteado por le DT “El Chasqui” Álvarez. Con gran actuación del golero cerreño Diego López, que salió muy bien hasta en tres oportunidades y evitó la caída de su arco.

El “Rodillo Minero” desde el inicio de la contienda salió con el único objetivó de ganar y lo consiguió. A los 21 minutos ante la asistencia de Claudio Gracia, dentro del área, vio mejor ubicado a Eduardo Chávez y este de zurda abre el marcador.

Del dominio era claro de los cerreños y arranca por la banda derecha Alexis Núñez, y saca el centro y muy atento Jamir Rupay, de cabeza anota el segundo tanto. La segunda mitad empieza con una fuerte granizada que cayó en el sintético de Pasco y el juez principal Jesús Cartagena, de la Liga 1, suspende el partido para limpiar el campo especialmente las líneas del terreno de juego.

Un solo equipo en el campo por la superioridad y dominio y a los 54 minutos el experimentado ex Sport Huancayo Minzum Quina saca un centro y el golero de Tahuishco Yender Herrera, por la granizada y la pelota mojada, suelta y muy atento también de cabeza convierte el tercero de la tarde.

En el tramo final “El Payasito” Siles Martínez ingresa dentro del área y lo tumba Félix Uculmana y penal y Jhon Barrueta convierte el cuarto y gol.

Unión Minas tiene que enfrentar a ASA FC (Lima), de ganar tendrá que jugar contra el ganador de Anba (Puno) vs J. Huracán (Lima).