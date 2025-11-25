El Barcelona naufragó en Londres al perder 3-0 contra el Chelsea, que además anotó otros tres tantos que fueron anulados por distintos motivos, y se complica mucho su clasificación entre los ocho primeros de la fase liguera de la Liga de Campeones.

Los de Hansi Flick, que marcaron un autogol en su propia puerta por medio de Jules Koundé y jugaron media parte con uno menos por expulsión del uruguayo Ronald Araujo, cayeron en una terrorífica noche en Stamford Bridge ante un Chelsea muy superior.

Estevao brilló con un tanto y una gran actuación. Liam Delap, que no marcaba desde junio, puso la puntilla con el 3-0 .

Ahora se le abre un escenario complicado a Flick y los suyos. El top 8 puede quedarse a cinco puntos de distancia este miércoles si ganan Real Madrid y PSG.

La derrota les deja decimocuartos, con siete unidades, mientras que el Chelsea es quinto con diez puntos. Les resta jugar con el Eintracht de Fráncfort, Slavia Praga y Copenhague.

Robert Sánchez, sobre Cucurella y Lamine: “Lo ha tenido en el bolsillo”

Robert Sánchez, portero del Chelsea, aseguró que Marc Cucurella tuvo en el bolsillo a Lamine Yamal, en referencia a lo bien que defendió el lateral al atacante del Barcelona.

“Lo ha tenido en el bolsillo”, respondió el portero español en la zona mixta de Stamford Bridge sobre el duelo que Cucurella le ganó a Lamine, completamente borrado este martes del terreno de juego en la victoria por 3-0 de los de Enzo Maresca.

EFE/EPA/NEIL HALL

“La roja nos ha dado un poco de ventaja, pero desde el minuto uno hemos dominado el partido. Metimos muchos goles, tres en fuera de juego y estoy muy contento con la victoria”, dijo.

“Sé la calidad que tenemos nosotros, sabemos cómo jugaban, los hemos enfrentado y hemos ganado cara a cara. En partido grandes siempre damos la talla. Somos un equipo que en momentos grandes siempre crecemos y lo hemos hecho una vez más. Es solo un partido más”, agregó.

Al ser preguntado sobre si el Barcelona es favorito para esta Champions League, el portero murciano se rio y respondió: “Favoritos nosotros”.