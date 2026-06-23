El Mundial 2026 confirma la creciente diversidad que caracteriza al fútbol moderno. De los 1.248 jugadores convocados por las 48 selecciones participantes, casi una cuarta parte representa a un país diferente al de su lugar de nacimiento, una realidad que ha transformado la composición de numerosos equipos nacionales.

Uno de los casos más emblemáticos fue el de Marruecos en la pasada Copa del Mundo. Hace cuatro años, el conjunto africano hizo historia al convertirse en la primera selección del continente en alcanzar las semifinales de un Mundial.

Además, estableció una marca inédita al tener en algún momento de un partido a once jugadores nacidos fuera del país defendiendo sus colores sobre el terreno de juego.

La diversidad también es evidente en Curazao, debutante en la máxima cita futbolística. La selección caribeña mantiene una estrecha relación con los Países Bajos y eso se refleja en su plantel: de los 26 convocados, 25 nacieron en territorio neerlandés, incluido su entrenador, Dick Advocaat.

El delantero Jurgen Locadia explicó cómo esa mezcla de identidades ha fortalecido al equipo. “Tenemos el corazón de nuestro país y hemos avanzado por la academia de Países Bajos. Es una buena combinación”, señaló el atacante, una de las principales figuras del combinado curazoleño.

Los lazos familiares también tienen un protagonismo especial en el torneo. Los hermanos Leandro y Juninho Bacuna representan a Curazao y forman parte de las siete parejas de hermanos presentes en el Mundial. De ellas, cuatro compiten en selecciones distintas, reflejando las múltiples opciones de representación nacional que ofrece el fútbol actual.

Entre los casos más llamativos destacan los hermanos Désiré y Guela Doué. Mientras la estrella del Paris Saint-Germain defiende los colores de Francia, su hermano juega para Costa de Marfil. Una situación similar viven los defensas John y Harry Souttar, quienes representan a Escocia y Australia, respectivamente.

La diversidad también alcanza a la familia Williams. Nico Williams eligió jugar por España, mientras que su hermano Iñaki representa a Ghana. En el conjunto africano también milita Derrick Luckassen, mediohermano del delantero neerlandés Brian Brobbey, quien compite con la selección de Países Bajos.

FIFA

Ante este panorama, la FIFA ha flexibilizado sus normas de elegibilidad para facilitar las decisiones de los futbolistas con múltiples nacionalidades. La entidad considera que muchos jugadores deben elegir una selección cuando aún son adolescentes y no siempre tienen claro cuál será su proyecto deportivo a largo plazo.

La normativa vigente permite que los futbolistas menores de 21 años cambien de selección siempre que hayan disputado tres partidos o menos con una federación y que ninguno de esos encuentros corresponda a grandes torneos oficiales como un Mundial, una Eurocopa o una Copa América. La medida busca adaptarse a una realidad cada vez más frecuente en el fútbol globalizado.