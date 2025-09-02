Parejo. El duelo que se jugó en el estadio IPD Huancayo, huancaínas y arequipeñas mostraron buen toque y sobre todo entrega y actitud. Por la Fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Femenina del Fútbol Profesional, “Las Guerreras Wankas” y “Las Leonas del Sur” igualaron 0 a 0.

El partido en medio de un ambiente óptimo por el buen clima, en el primer tiempo fue disputado buscando el ansiado gol, pero no había definición en ambos equipos. Destacando por Flamengo FBC Sara Jurado, Daniela Carrillo y Rubelys Perea y por FBC Melgar Nora Bicape, Alexandra Vargas y Alexa Zevallos.

En el segundo periodo el conjunto del Misti más cerca del gol y de la Incontrastable dejando ciertos vacíos en el medio campo que fue muy bien aprovechado por las arequipeñas.

Marcador sin goles

A los 60 minutos Anyela Martínez del Melgar casi anota de cabeza. Ingresa Sintia Rojas en el ataque huancaíno. En el tramo final casi llega el gol de Sara Jurado y culmina el partido con el marcador en blanco. Ambos equipos suman 8 puntos en la tabla. El partido fue conducido por Miguel Huillcas.